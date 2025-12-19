Villancicos flamencos para Europa

La eurodiputada, Esther Herranz, da la bienvenida a la Navidad en el Centro Riojano de Madrid con el cantante riojano Carlos Pérez - PPE

LOGROÑO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada riojana, Esther Herranz, del Grupo PPE, ha dado la bienvenida a la Navidad en el Centro Riojano con la organización este 18 de noviembre del concierto de Navidad 'Palmas y Alegría' con el cantante riojano Carlos Pérez Pascual.

Pérez, acompañado a la guitarra por Pablo López y a la percusión por David Sánchez, ha ofrecido un especial de Navidad con gusto exquisito y aire flamenco con el que quiere acercar el poder de la voz, el vibrato y el interior más puro con el que ha conectado con el público.

Se trata "de un recital programado por el Partido Popular Europeo, con la intención de llevar en esta ocasión los villancicos más españoles y otras canciones del repertorio más clásico de Carlos Pérez a los asistentes de numerosos lugares de la geografía española".

En un salón denominado 'Gonzalo de Berceo', en la misma calle Serrano de Madrid, abarrotado de invitados, la eurodiputada ha explicado que la música y el patrimonio musical europeo preserva tradiciones y en esta ocasión quiere que este sentimiento tan español y de villancicos en flamenco se pueda llevar a toda Europa, porque "el flamenco en la UE ha tenido una gran difusión y una importancia cultural notable, tanto en el ámbito artístico como en la identidad cultural compartida".

Además, como ha explicado Herranz "los villancicos flamencos tienen importancia en la UE porque unen tradición, identidad y diversidad cultural, proyectando flamenco más allá de España y reforzando el patrimonio cultural europeo en fechas tan significativas como la Navidad".

"Y como bien decía el título del concierto, Palmas y alegría, los villancicos flamencos han combinado tradición navideña europea con el arte flamenco andaluz, integrando cante, guitarra y palmas", ha concluido la eurodiputada.