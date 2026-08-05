Viñedos de Aldeanueva comienza este jueves la vendimia con la variedad tempranillo blanco

Archivo - Un vendimiador recoge uvas para la temporada de vendimia (archivo) - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Viñedos de Aldeanueva S.Coop. (Cooperativa de Aldeanueva de Ebro) comienza la vendimia este jueves, 6 de agosto de 2026, con la variedad tempranillo blanco.

Se realizará vendimia nocturna comenzando la recogida a las 06,00 horas, teniendo previsto finalizarla para las 10,00 horas. Estas uvas se elaborarán en la bodega 'Fincas de azabache', bodega propiedad de la Cooperativa y destinada a la elaboración de vinos Premium.

Los parámetros analíticos de graduación alcohólica y acidez de la variedad tempranillo blanco ya han alcanzado su punto óptimo. Se van a vendimiar las parcelas elegidas por el departamento técnico y se espera recoger este jueves alrededor de 200.000 kgr. de uva blanca. Se trata de las parcelas mas adelantadas.

Continuarán vendimiando tempranillo blanco el lunes 10 y ya a finales de semana probablemente recogerán viura y verdejo.

Se espera una vendimia de, al menos, un mes y medio de duración debido a la gran diversidad varietal que poseen, empezando en las zonas de menor altitud con los tempranillos blancos y acabando en las más altas con las variedades garnacha y graciano.

El año 2026 en Aldeanueva de Ebro se ha caracterizado por un final de invierno y un principio de primavera fresco y lluvioso, que se tornó a partir de San Isidro en un tiempo extremadamente seco y caluroso.

Las anormalmente altas temperaturas de mayo y junio junto con la humedad que teníamos en el suelo provocaron un adelanto en floración de unos 15 días que se ha ido manteniendo este adelanto tanto en el cuajado como en el envero.

En cuanto a previsión de cosecha todavía es prematuro adelantarla, pero la fertilidad en el viñedo y el posterior cuajado ha permitido inicialmente tener una cosecha normal, pero si persistiesen las altas temperaturas podría reducirse el volumen de la cosecha de forma importante.

En cuanto a la uva tinta la Cooperativa estima empezar a cortarla a mediados del mes de agosto, todo esto condicionado a la evolución de la maduración de esta próxima semana en las zonas más adelantadas y con la variedad tempranillo tinto.