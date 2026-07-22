Vintae culmina la incorporación de Bodegas Riojanas y se convierte en el accionista mayoritario de la bodega centenaria - VINTAE

LOGROÑO 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Con la inscripción en el Registro Mercantil del Plan de Reestructuración de Bodegas Riojanas, previamente homologado por el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Logroño, culmina el proceso iniciado el pasado mes de mayo y hace efectiva la entrada de Gevisa Wine Capital, sociedad cabecera de Vintae, como accionista mayoritario de la compañía.

El Plan de Reestructuración contempla una reducción y una simultánea ampliación de capital por compensación de créditos, mecanismo por el que Gevisa Wine Capital pasa a controlar el 90% del capital de Bodegas Riojanas. La compañía mantiene su condición de sociedad cotizada y continuará negociando sus acciones en el mercado continuo.

La operación supone una inversión de 12 millones de euros por parte de Gevisa Wine Capital, tras el acuerdo alcanzado con las entidades financieras adheridas al Plan de Reestructuración. Además, Vintae pondrá a disposición de Bodegas Riojanas una línea de financiación de hasta 5 millones de euros destinada a acompañar esta nueva etapa.

La inscripción en el Registro Mercantil supone también la renovación del Consejo de Administración de Bodegas Riojanas. Ricardo Arambarri Pérez asume la Presidencia del Consejo, Fernando Martínez Sampedro el cargo de consejero delegado e Isabel García Castellanos y Raúl Acha Salazar se incorporan como consejeros dominicales. El órgano se completará en septiembre con dos consejeros independientes, de acuerdo con la normativa aplicable a las sociedades cotizadas.

Con la inscripción en el Registro Mercantil, la operación queda plenamente implementada y entra en una última fase de carácter administrativo, correspondiente a la admisión a cotización de las nuevas acciones ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este trámite no afecta ni a la efectividad de la operación ni al funcionamiento ordinario de Bodegas Riojanas.

La operación incorpora a Vintae Bodegas Riojanas (Rioja), Bodegas Torreduero (Toro), Bodegas Viore (Rueda) y una participación del 56% en Veiga Naúm (Rías Baixas), junto con sus activos productivos, viñedos, instalaciones y marcas comerciales.

UNA NUEVA ETAPA PARA BODEGAS RIOJANAS

Fundada en 1890, Bodegas Riojanas es una de las compañías históricas de Rioja y propietaria de marcas emblemáticas como Monte Real y Viña Albina. Para la Bodega, la operación abre una nueva etapa apoyada en una estructura financiera saneada y en el respaldo de un grupo con sólida capacidad comercial en España y presencia en más de 70 países. En esta fase se definirá el plan de desarrollo de la compañía a medio y largo plazo.

Durante los próximos meses, Vintae analizará el posicionamiento de las distintas sociedades y marcas del grupo y avanzará progresivamente en la integración de procesos, sistemas y modelos de gestión.

Richi Arambarri, CEO de Vintae, señala: "Esta operación representa un paso más en la evolución de Vintae. En los últimos años hemos consolidado una compañía con proyectos profundamente ligados al territorio, una estructura empresarial sólida y una gran capacidad comercial. Ese recorrido es el que hoy nos permite asumir con responsabilidad un proyecto de esta dimensión".

"Afrontamos esta nueva etapa con el máximo respeto a la identidad de Bodegas Riojanas y con la convicción de que podemos contribuir a impulsar su futuro, preservando al mismo tiempo el valor de su historia y de sus marcas".

ASESORES DE LA OPERACIÓN

Vintae ha contado con el asesoramiento legal de Cuatrecasas. Las entidades financieras adheridas al Plan de Reestructuración han sido asesoradas por Gómez-Acebo & Pombo, mientras que Vest Partners ha actuado como experto en reestructuración.