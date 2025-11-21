La violencia machista crece en denuncias y aparece en edades más tempranas

La delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, junto a la Jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer, Noelia González - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

LOGROÑO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Rioja registró 722 denuncias por violencia machista durante los diez primeros meses de este año 2025, veinte más que en el mismo periodo del año anterior, tal y como ha informado la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, que ha mostrado su preocupación porque "aparece en edades más tempranas".

Arraiz ha ofrecido una rueda de prensa junto a la Jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer, Noelia González, en la que ha visto "importante disponer de datos reales de las mujeres que sufren algún tipo de violencia, porque estas cifras de denuncia son las que nos constatan la realidad".

No obstante, ha insistido en que, más allá de los datos, hay mujeres en situaciones "tremendamente complicadas" y las denuncias son únicamente "el ejemplo más visible de que tenemos un problema social que persiste, que convivimos con él".

En 2025, en La Rioja se produjo un caso de víctima mortal por violencia de género, una mujer de 35 años asesinada presuntamente por su pareja en Haro en el mes de abril. No existían denuncias previas por violencia machista contra el presunto agresor.

Además, tres mujeres han sufrido lesiones graves en La Rioja. Y este año, 2025, se ha confirmado como violencia machista otro asesinato machista ocurrido en el mes de octubre del año pasado (2024).

Era una mujer de 39 años, presuntamente asesinada por su expareja en Logroño. En este caso existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

La delegada del Gobierno ha querido poner el acento en "un dato a tener en cuenta" que le ha parecido "especialmente preocupante", como son las 46 denuncias interpuestas por mujeres menores de veinte años, diecinueve de ellas menores de edad.

También ha visto "importante tener en cuenta que, de los agresores, 38 de ellos tienen, también, menos de veinte años y trece son menores de edad". Esto, ha visto, refuerza la necesidad de focalizar e insistir en la educación en valores igualitarios en contra de la violencia machista.

"Vemos como la violencia de género aparece cada vez a edades más tempranas y a esta situación se suma a otra realidad que también resulta preocupante y es que cada vez más son los jóvenes que niegan la violencia de género o que la consideran un invento ideológico", ha resaltado.

AUMENTO DEL NEGACIONISMO

En este sentido, ha señalado que el último informe elaborado por el Ministerio de Juventud e Infancia, titulado Juventud en España 2024, recoge que este tipo de creencias negacionistas, en este caso de la violencia de género, ha pasado del doce al 23 por ciento entre los chicos jóvenes y del seis al trece por ciento entre las chicas jóvenes.

Pero también, por otro lado, ha dicho, "es importante tener en cuenta que actualmente las mujeres jóvenes denuncian más". Por tanto, se da una "doble situación" en la que "quien está sufriendo una situación de violencia machista la denuncia".

"Eso también hay que ponerlo como positivo en la foto fija real que sólo se puede conocer a través de las denuncias", ha resaltado.

VIOLENCIA DIGITAL

González ha incidido en la violencia digital, que está basada en "utilizar las redes sociales para cosificar a las mujeres, para juzgar su aspecto físico, para espiar o para vigilar de forma anónima, para difundir rumores de la víctima, incluso información personal".

También, "para compartir imágenes de contenido íntimo, para amenazar o extorsionar a mujeres con imágenes grabadas sin su consentimiento, incluso generadas con inteligencia artificial". "Todas estas son nuevas maneras de ejercer la violencia machista", ha aseverado.

Por tanto, ha visto, "tenemos que enseñar a nuestros jóvenes a utilizar estos entornos digitales de forma respetuosa, de forma segura, a identificar y a denunciar cuando encuentren estos tipos de violencias".

"A los hombres les pido, por favor, que no rían, que señalen, que afeen, que no compartan, que promuevan la denuncia de estas agresiones y que aíslen socialmente a quienes las cometan", ha señalado.

Se dan casos, ha explicado, de exparejas que difunden imágenes de la mujer, menor en muchos casos, una vez que se ha acabado la relación como venganza. Se trata de un delito que se puede denunciar a través de las fuerzas de seguridad y en la página CanalPrioritario.