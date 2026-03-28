Visitas guiadas y gratuitas a los yacimientos arqueológicos de 'Las Medranas' y 'La Clínica' a partir del mes de abril - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Con la llegada de la primavera, el Ayuntamiento de Calahorra pone en marcha un nuevo programa de visitas guiadas a los principales yacimientos arqueológicos de la ciudad. Una iniciativa que busca acercar la historia local a vecinos y visitantes durante los meses de primavera y verano.

Comenzarán el 5 de abril con la visita a las 'Las Medranas' y al torreón de Portillo de la Rosa.

El punto de encuentro será la entrada al yacimiento arqueológico a las 11,00 horas. Estas visitas volverán a ofertarse los días 11 de abril y el 16 y 31 de mayo.

VISITAS VIRTUALES EN 'LA CLÍNICA'

El yacimiento romano de 'La Clínica' podrá conocerse el 6 de mayo, el 27 de junio, el 26 de julio y los días 5 y 20 de septiembre. Una oportunidad única para conocer las termas, la necrópolis y el centro de interpretación.

Por primera vez, se podrá hacer una visita virtual al yacimiento, tras su digitalización incluido en el Plan de Sostenibilidad Turística en destino 'Calahorra enogastronómica', dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea con Next Generation-EU.

Una experiencia inmersiva que permitirá al turista retroceder en el tiempo hasta el siglo I después de Cristo y pasear por la antigua Calagurris, el conjunto termal y la edificación romana de carácter público, cuyos restos pueden contemplarse en 'La Clínica'.

Las visitas también empezarán a las 11,00 horas desde el acceso al yacimiento.

El historiador, Adrián González, será el guía en todas las visitas gratuitas a estos dos yacimientos arqueológicos, programadas por el Ayuntamiento de Calahorra. En ellas ofrecerá explicaciones detalladas sobre la evolución histórica de cada enclave, aportando contexto y claves interpretativas para comprender su relevancia patrimonial.

Para asistir a estos itinerarios turísticos no es necesario inscribirse.

RECORRIDOS GUIADOS EN SEMANA SANTA

Además de estas 9 visitas a los principales yacimientos arqueológicos de la ciudad, el Ayuntamiento de Calahorra ha preparado 2 visitas más a la ciudad en Semana Santa.

Fechas en las que la ciudad recibe a muchos turistas atraídos por la singularidad, tradición, devoción, historia y diversidad de la Semana Santa calagurritana, declarada Fiesta de Interés Turística Nacional.

Las voluntarias municipales turístico-culturales serán las encargadas de descubrir Calahorra los días 3 y 4 de abril a todas las personas que quieran recorrer el centro de la ciudad y conocer sus monumentos más emblemáticos.

El Viernes Santo, 3 de abril, el punto de encuentro será en el Rollo jurisdiccional 'La Moza', en el paseo del Mercadal, a las 17,00 horas y el Sábado Santo, 4 de abril, la visita comenzará a las 11,00 horas desde el monumento 'La Matrona', que se encuentra en el paseo del Mercadal también. Los dos itinerarios turísticos finalizarán en el templo de San Francisco.

Estas visitas suponen "una excelente ocasión para acercarse al patrimonio histórico de Calahorra y disfrutar de una experiencia turística dirigida a todos los públicos".

OFICINA DE TURISMO DEL PASEO DEL MERCADAL

Del 28 de marzo al 5 de abril la Oficina de Turismo municipal, sita en la plaza de El Raso, atenderá al público de 10,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 18,30 horas. El lunes, 6 de abril, solo en horario de mañana.

Además, la Oficina de Turismo del paseo del Mercadal abrirá los días 3, 4 y 5 de abril desde las 10,00 hasta las 14,00 horas.