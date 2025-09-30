Visto bueno a las actuaciones en el meandro La Roza de Alfaro que ayudarán a prevenir inundaciones y crecidas- EUROPA PRESS

Entre otros trabajos, se ha intervenido en el actual puente y se ha hecho una restauración ambiental con la plantación de unos 4.600 árboles de ribera

ALFARO (LA RIOJA), 30 (EUROPA PRESS)

Miembros del CINEA, del programa LIFE y el MITECO, junto a autoridades regionales, han visitado esta tarde las obras de actuación en el entorno del meandro de La Roza en Alfaro (La Rioja) realizadas para evitar catástrofes tras posibles crecidas del río o futuras inundaciones. Unas obras que han sido posibles gracias a la coordinación de todos los entes participantes y que forman parte de un proyecto mucho más complejo que abarca a más zonas limítrofes.

Han conocido así unos trabajos "más necesarios que nunca" ante la situación actual de crisis climática que vivimos y que, como ha destacado el director general de Medio Natural y Paisaje del Gobierno de La Rioja, Ignacio Sáenz de Urturi, destaca por "la unión" entre todos los entes e instituciones participantes que han permitido unas obras cuyos resultados verán su éxito en próximas situaciones de inundaciones.

Lo que hoy han podido visitar responde a una actuación con una extensión de superficie de aproximadamente 22 hectáreas que se incorpora a la Red Natura 2000, Sotos y Riberas del Ebro.

El conocido como 'proyecto LIFE Ebro Resilience P1' responde así a parte de una iniciativa financiada por la Unión Europea para abordar el riesgo de inundaciones en el tramo medio del río Ebro, combinando medidas de adaptación basadas en la naturaleza, participación ciudadana y coordinación institucional.

PUENTE CON 15 OJOS "Y 9 TAPONADOS"

Durante la visita al meandro, David Gargantilla, coordinador técnico del proyecto, ha explicado que la actuación que hoy han presentado a las autoridades responde a una situación que ya ocurría desde finales del siglo XIX en este punto. "Aquí en la zona que nos encontramos había un puente de hierro que ya en su época se llevó el río y, entonces, construyeron el puente actual -con 15 ojos- que tiene muchísima capacidad, pensando que el río nunca lo podría tirar".

Como ha recordado, esto fue a principios del siglo XX "pero en la década de los 70 construyeron en esta misma zona un dique que tapona 9 de los 15 ojos del puente actual. Es decir, teníamos un puente que se llevó el río e hicieron otro más grande pero luego taponamos 9 de los 15 ojos del puente", ha ironizado.

Esto se hizo -ha explicado- "para poner cultivo de pera conferencia y chopos para producir madera pero lo que posteriormente ocurrió era que el agua no cabía solo por los ojos del puente disponibles".

"Cuando el río crece, se desbordaba los diques y produce muchas roturas". Por tanto, la intervención ha consistido en devolver este espacio al río.

"Lo que hemos hecho ha sido eliminar el dique y se ha construido en esta zona de forma que conduzca las aguas hacia el puente".

En el meandro se han eliminado todos los cultivos y el Gobierno de La Rioja ha hecho una restauración ambiental plantando esta zona con especies autóctonas con chopos, fresnos, álamos y olmos.

Además se ha aprovechado esta obra para construir un humedal en esta zona, que es un hábitat muy propicio para el visón europeo, una especie en peligro crítico de extinción que tenemos en este entorno del río Ebro.

BAJAR RIESGOS

Por su parte el representante de la Comisión Europea de la Agencia Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA), Federico de Filippi, ha destacado que este proyecto, financiado por el programa LIFE, es "muy necesario" porque ayuda a bajar el riesgo hidráulico del río Ebro "uno de los más importantes de España y el más caudaloso".

Como ha subrayado, éste es un proyecto "que resulta muy interesante para nosotros porque combina y junta el riesgo hidráulico con la restauración de la naturaleza, con la restauración de la biodiversidad y con la retención hidráulica de las aguas".

El proyecto tiene también la ventaja y la fuerza "de juntar un consorcio que es muy importante, que aglutina a todos los actores principales de la gestión del agua en España; La Confederación Hidrográfica del Ebro, las autoridades regionales y TRAGSA y TRAGSATEC, que son los que se ocupan de manejar el proyecto y de hacer los trabajos".

Los resultados de este meandro -que es solo una parte de todo el proyecto- "han favorecido en particular la gestión del riesgo hidráulico y, como decía, ha ayudado a la promoción de la naturaleza y de la biodiversidad en el área y en el ambiente fluvial".

El total del proyecto son 13 millones de euros y la financiación por parte de la Comisión Europea es de más de 7 millones de euros.

En la visita han participado también el monitor del Programa LIFE, Borja Domínguez, el director general de Medio Natural y Paisaje del Gobierno de La Rioja, Ignacio Sáenz de Urturi y la subdirectora adjunta de Protección de las Aguas y Gestión de Riesgos del MITECO, Mónica Aparicio, entre otras autoridades.

PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN

Por su parte, el director general de Medio Natural y Paisaje del Gobierno de La Rioja, Ignacio Sáenz de Urturi, ha destacado la participación y colaboración de todas las instituciones para realizar estas actuaciones, dentro del proyecto LIFE.

"Un proyecto en el que su mayor fortaleza reside en la coordinación y en la colaboración que han tenido diferentes entidades nacionales, como puede ser el MITECO liderando con la Confederación Hidrográfica del Ebro, pero también la conexión y la coordinación que ha habido con diferentes autoridades regionales, tanto gobiernos de Navarra, de La Rioja o de Aragón".

Sáenz de Urturi ha asegurado que éste ha sido un proyecto "muy ambicioso económicamente" pero también en cuanto a los trabajos realizados ya que "han supuesto eliminar en la medida de lo posible ese riesgo de avenidas y de inundación que periódicamente podemos ver tanto en esta zona como en otras cercanas".

El director general ha querido poner en valor "el gran equipo humano que ha hecho posible estas obras la coordinación, el excelente trabajo y esa colaboración entre diferentes entidades".

La actuación en concreto del Gobierno de La Rioja ha consistido en la restauración ambiental con la plantación de aproximadamente unos 4.600 árboles de ribera "que lo que harán será precisamente laminar esas avenidas o esas futuras avenidas que pueda haber".

Otros trabajos que se han llevado a cabo a través de TRAGSA Y TRAGSATEC es que se ha producido la eliminación de flora invasora o la apertura de parte de los ojos del puente que ha ayudado a producir una mayor capacidad de desagüe de toda la cuenca en este punto del río Ebro.

Finalmente ha querido poner en valor el trabajo de todas las entidades y todo el equipo humano "para realizar esta actuación cuyos resultados los veremos en los próximos y en crecidas venideras".

PROGRAMA LIFE DE LA COMISIÓN EUROPEA

El Programa LIFE de la Comisión Europea aporta el 55% de los 13,3 millones de

euros del presupuesto del proyecto y con ello es impulsor de todas las

intervenciones ejecutadas durante el periodo 2021-2027del LIFE Ebro Resilience

P1, que tiene como socios al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto

Demográfico (MITECO), a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y

las empresas públicas Tragsa y Tragsatec; los Gobiernos de La Rioja, Navarra, a

través de Orekan-Gestión Ambiental de Navarra y de Aragón y el Instituto Aragonés

del Agua.