La vivienda de segunda mano en La Rioja alcanza los 1.844 euros el metro cuadrado

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SANTANDER/LOGROÑO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano en La Rioja se situó en marzo en los 1.844 euros el metro cuadrado, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa que señala que todas las comunidades autónomas han tenido incrementos interanuales y trimestrales.

El aumento interanual se encabeza por los registrados en Murcia (27,7 por ciento); Asturias (23,3 por ciento) y Comunidad Valenciana (22,6 por ciento). En toda España es del 21,1 por ciento.

En el ranking de precios por comunidades autónomas se encuentran Baleares (5.395 euros/m2), Madrid (5.372 euros/m2); País Vasco (3.758 euros/m2); Canarias (3.397 euros/m2); Cataluña (3.354 euros/m2); Andalucía (2.860 euros/m2), y Comunidad Valenciana (2.712 euros/m2).

Menores son en Asturias (2.317 euros/m2); Navarra (2.291 euros/m2); Galicia (2.209 euros/m2); Murcia (2.017 euros/m2); Aragón (1.894 euros/m2); La Rioja (1.844 euros/m2); Castilla y León (1.719 euros/m2); Castilla-La Mancha (1.358 euros/m2), y Extremadura (1.325 euros/m2).