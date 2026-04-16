"Vivimos una crisis sistémica del orden internacional y las reglas actuales ya no sirven", alertan expertos

Ponente del Foro académico organizado este miércoles por UNIPRO, la Universidad Digital Europea - UNIR

LOGROÑO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

"El orden internacional está obsoleto y necesita una alternativa viable". Esta idea, compartida y reiterada por expertos en relaciones internacionales, vertebró el foro académico organizado este miércoles por UNIPRO, la Universidad Digital Europea para los profesionales, centrado en el análisis de los conflictos actuales y el desequilibrio del orden internacional. El encuentro abordó, entre otros asuntos clave, la obsolescencia del sistema multilateral, el papel de líderes personalistas, los conflictos de Ucrania e Irán y la fragilidad de la política de seguridad europea.

El foro contó con la participación de Alfredo Rodríguez Gómez, ex teniente coronel y docente en Relaciones Internacionales de UNIPRO y UNIR, y Sonia Alda Mejías, experta en seguridad internacional y profesora de UNIR, quienes coincidieron en señalar que el mundo atraviesa una reconfiguración profunda, marcada por la pérdida de normas, certezas y equilibrios de poder. "Hoy ya no podemos hablar de equilibrio. Estamos en pleno proceso de desorden internacional y no sabemos cuánto va a durar", afirmó Rodríguez.

Sonia Alda fue más allá al calificar la situación actual como una crisis sistémica del sistema liberal internacional, mucho más que una situación de coyuntura política. "No se trata solo del ascenso de potencias emergentes o del declive relativo de otras; lo que está en crisis es el propio sistema liberal que hasta hace podo ordenaba las relaciones internacionales", explicó. A su juicio, el multilateralismo, el derecho internacional y las instituciones surgidas tras la Guerra Fría "ya no ofrecen respuestas eficaces".

TRUMP: FRUTO DEL DESORDEN INTERNACIONAL

Ambos ponentes coincidieron en describir a Donald Trump como una consecuencia de esta crisis. "Trump rompe con normas formales e informales, ignora el derecho internacional y actúa desde un personalismo extremo", señaló Alda Mejías. Rodríguez Gómez añadió que "el presidente de Estados Unidos gestiona la política como si fuera su empresa", con decisiones unilaterales que tienen efectos directos y dispares en conflictos como Irán, Venezuela o Cuba.

"Mientras que, en anteriores ocasiones la intervención norteamericana ha buscado legitimidad para la democratización de las naciones, en Venezuela Trump fue a por el petróleo bajo la doctrina de seguridad nacional", enfatizó Alda. Sobre Cuba, la estrategia es mantener la presión, dejar exhausto la sostenibilidad del régimen y éste se vea obligado a introducir cambios, en opinión de la académica.

Cara bien distinta es la guerra contra Irán, "ahora bajo una tregua que lleva a Trump inevitablemente hacia una nueva situación. Muestra de ello es que su credibilidad está deteriorándose e incluso es ahora discutido en el movimiento MAGA", afirmó Alda. En este sentido, los ponentes coincidieron en asegurar que el seguidismo a Israel es un grave error de cálculo que ha metido al gobernante norteamericano en un callejón sin salida.

EL DESAFÍO DE PUTIN

En relación con Ucrania, Alfredo Rodríguez calificó la guerra como "un desafío directo de Vladimir Putin a Occidente" y como un ejemplo claro de conflicto congelado que ha estallado por la falta de una arquitectura de seguridad eficaz. "Putin no solo desafía a Estados Unidos, desafía a Europa y pone en evidencia su debilidad estratégica", afirmó Sonia Alda. Asimismo, añadió que el conflicto ha demostrado que "Europa está bloqueada e incapaz de generar una alternativa real de defensa".

Los expertos alertaron de un escenario híbrido de acción por parte de Rusia, donde activa estrategias de 'zona gris' que van más allá del conflicto armado convencional, como la injerencia en procesos electorales o la desestabilización interna de países. "La Guerra Fría no terminó, solo se congeló, y ahora ha regresado bajo nuevas formas", apuntó el exmilitar.

DERECHO INTERNACIONAL Y SEGURIDAD EUROPEA

Respecto al Derecho Internacional, los ponentes subrayaron la dificultad de aplicarlo en situaciones extremas como las generadas en Oriente Medio e Irán, en un contexto dominado por decisiones personalistas. "Cuando las decisiones dependen del humor o del carácter del líder, la previsibilidad desaparece", advirtió Alda en alusión al presidente Trump. Rodríguez subrayó que "el poder sigue imponiéndose al derecho" y que Naciones Unidas "es un edificio del siglo pasado que necesita ser reformado desde sus cimientos".

En el plano europeo, ambos analistas reincidieron en la urgente necesidad de una política común de seguridad y de defensa basada en una comunidad de doctrina. "Europa no puede defenderse con 27 ejércitos distintos. Y no se trata tanto de invertir un porcentaje determinado, sino de gastar bien de forma coordinada", advirtió Rodríguez, quien, como Alda, defendió avanzar hacia una confederación o federación de Estados. Ésta lamentó que "el auge del nacionalismo -otro síntoma de la falta de credibilidad en el sistema- hace este camino menos probable, aunque sea más necesario que nunca".

El análisis concluyó con una reflexión sobre la reconversión a un mundo multilateral con normas que sea previsible y la reformulación del Derecho Internacional, cuya base normativa data de 1945. "Nunca ha sido tan necesario reformarlo para que vuelva a ser útil y creíble", afirmó Alda, mientras que Rodríguez insistió en que "se necesita una alternativa a la situación actual, ya que sin un nuevo equilibrio de poder será muy difícil redefinir el sistema".

El foro académico ha sido una muestra del compromiso de UNIPRO con la reflexión crítica sobre los grandes retos que afectan a la sociedad global. La universidad aborda estos desafíos desde sus aulas virtuales, con una formación flexible y de calidad europea. El Bachelor en Relaciones Internacionales de UNIPRO ofrece una orientación eminentemente práctica y enfocada a la empleabilidad, permitiendo a profesionales y estudiantes formarse en un entorno académico adaptado a la realidad internacional actual.