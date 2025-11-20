Volotea, Air Nostrum y Vueling han presentado oferta en la licitación de los vuelos a Barcelona

LOGROÑO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una vez finalizado el plazo establecido a las 14,00 horas de hoy, día 20, tres compañías aéreas (Volotea, Air Nostrum y Vueling) han presentados ofertas en el proceso de licitación de una nueva ruta aérea entre Logroño y Barcelona, que contemple dos o tres vuelos semanales, con el objetivo de reforzar la conectividad de todos los riojanos con los principales destinos nacionales e internacionales, así como promover el turismo e impulsar el desarrollo económico, social y cultural de nuestra región. Un contrato licitado el pasado mes de octubre a través de la sociedad pública La Rioja 360 Grados Avanza.

Será mañana, viernes, cuando la mesa de contratación inicie la valoración de las respectivas ofertas dando continuidad a un procedimiento que permita comenzar a prestar el servicio en la primavera de 2026, incluyendo un mínimo de 110 frecuencias en 2026, y de 134 frecuencias en 2027, lo que suman 244 frecuencias durante este bienio.

El contrato cuya vigencia se prolongará desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027 y cuenta con un presupuesto base de licitación de 2.777.900 euros (IVA incluido), 1.331.000 euros para el año 2026 y 1.439.900 euros para 2027, contempla una prórroga de otros dos años.

En el pliego de contratación al que han optado estas tres compañías, se establece que las aeronaves que operen esta nueva ruta deberán contar con una capacidad mínima de 100 plazas por vuelo, facilitando la conectividad desde Barcelona con vuelos internacionales de conexión, necesariamente a través del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

Además, el contrato incluye la difusión de la marca turística de La Rioja a través de los distintos canales de la aerolínea que resulte finalmente adjudicataria, con acciones que reforzarán la promoción de La Rioja como destino cultural, enogastronómico y de negocios, contribuyendo a su posicionamiento en el mercado turístico nacional e internacional.