Vox aboga por mejorar la dependencia; "Es inadmisible que hayan fallecido más de 3.100 personas en lista de espera"

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario VOX, Héctor Alacid. - VOX

LOGROÑO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario VOX, Héctor Alacid, ha abogado hoy por mejorar el Sistema Riojano de Dependencia, porque "es inadmisible que, desde la aprobación de la ley en 2006, hayan fallecido más de 3.150 personas en la lista de espera".

En este sentido, ha anunciado que VOX va a presentar una proposición no de ley en el pleno del Parlamento de La Rioja de este jueves para permitir "una gestión más ágil y eficiente" del Sistema de Dependencia.

Héctor Alacid ha señalado en rueda de prensa que, según el XXVI Dictamen del Observatorio Estatal de Dependencia, publicado el pasado 13 de marzo por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, La Rioja "suspende con una calificación global de 4,0 puntos en el periodo 2008-2025".

Así, ocupa el puesto número trece, hay 1.033 personas en la lista de espero y, en 2025, murieron 174 personas en La Rioja con derecho, pero pendientes de recibir prestación o servicio.

"ESPECTÁCULO LAMENTABLE"

A continuación, el portavoz de VOX ha indicado que, en estos dos últimos años y medio, desde el inicio de esta legislatura en 2023, "el Partido Socialista y el Partido Popular están dando un espectáculo lamentable haciendo como que se pelean por la deficiente financiación de la dependencia, cuando están de acuerdo en malgastar el dinero de los riojanos en alojar a los menas en chalets de lujo y pisos exclusivos, mientras que nuestros jóvenes no pueden acceder a una vivienda".

Ante esta situación, Héctor Alacid ha propuesto "recuperar las competencias en materia de asistencia social, transferidas a las comunidades autónomas, poniendo fin a la actual descoordinación y disparidad entre regiones, que discrimina a las personas en función de su lugar de residencia".

En este sentido, ha defendido la armonización estatal de la atención a la dependencia, la actualización de la cuantía económica de las prestaciones y "que la financiación sea suficiente y exclusiva por parte del Estado".

Además, el representante de VOX ha recordado que "el tiempo medio de tramitación de un expediente es de 174 días en La Rioja", donde, en 2025, murieron 171 personas que ya tenían reconocido el derecho, pero continuaban a la espera de la resolución de la prestación o el servicio".

Por ello, Héctor Alacid ha defendido reforzar el personal en los equipos de valoración para agilizar los trámites y reducir los tiempos de espera, porque el número de personas atendidas está "muy por debajo de la media nacional".

VOX no solo pretende incrementar el número de personas atendidas, sino también el de horas de atención a domicilio, establecer una segunda valoración en casos dudosos, reducir la burocracia y establecer plazos obligatorios de resolución de expedientes y el abono inmediato de las prestaciones. "Aún estamos a tiempo de asegurar la calidad y la eficacia del Servicio de Dependencia", ha dicho Héctor Alacid, porque "es intolerable que cada dos días muera en La Rioja una persona en el laberinto burocrático de la ley".