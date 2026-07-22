Vox acusa al PSOE y al PP de "arruinar al sector primario" y exige reformular todas las políticas agrarias - VOX

LOGROÑO 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario VOX ha acusado hoy al PSOE y al PP de "arruinar al sector primario con la Agenda 2030, el Pacto Verde Europeo, el acuerdo de Mercosur o la reforma de la PAC" y ha exigido "reformular todas las políticas agrarias en defensa del campo riojano para dejar atrás el fanatismo climático que ahoga a los agricultores y ganaderos, reducir la excesiva burocracia y luchar contra la competencia desleal de terceros países".

Ante la previsión de un adelanto de la vendimia, VOX ha considerado que, tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como el Gobierno del Partido Popular de La Rioja, "no saben qué hacer ante la crisis del mercado del vino".

Por una parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, el socialista Luis Planas, "ha descartado conceder ayudas para el arranque de viñedo destinadas a limitar el potencial de producción vitícola, a pesar de que estaba dispuesto a dialogar sobre ello con las organizaciones agrarias".

Y por otra parte, el Gobierno del Partido Popular prometió en su programa electoral "una inversión de 32 millones de euros en dos años a través de ayudas a la destilación voluntaria de crisis o para cosecha en verde, que no han servido para ayudar a reequilibrar el mercado y garantizar la rentabilidad de los agricultores". Desde el inicio de la legislatura, VOX ya alertó de que esas medidas "eran una solución coyuntural para un problema estructural y que solo contribuirían a alargarlo en el tiempo y empeorarlo".

Así las cosas, VOX ha señalado que La Rioja debería seguir el camino emprendido en las comunidades en las que se ha alcanzado un acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y VOX (Extremadura, Aragón, Castilla y León, y Andalucía), blindando el sector primario ante la Agenda 2030, rechazando el acuerdo de Mercosur y la reforma de la PAC, suprimiendo las cargas autonómicas derivadas del Pacto Verde Europeo, agilizando las ayudas y reduciendo la burocracia o modernizando el sistema de seguros agrarios.

"SOLO VOX DEFIENDE AL CAMPO ESPAÑOL"

Además, VOX ha añadido que, sin duda, "la imagen del curso político que termina ha sido la del portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Ángel Alda, en mangas de camisa y bajo la lluvia, arengando a los agricultores y ganaderos a las puertas del Parlamento de La Rioja el pasado 11 de febrero contra el acuerdo de Mercosur, que supone un ataque al sector primario de España. Una imagen que refleja que solo VOX defiende al campo español frente a la traición del PSOE y del Partido Popular".

VOX ha recordado que el Partido Popular "hace creer que está en contra del acuerdo de Mercosur, pero la eurodiputada riojana Esther Herranz votó a favor de ello en el Parlamento Europeo". De hecho, el acuerdo de Mercosur comenzó a aplicarse el pasado 1 de mayo, al no esperar la Comisión Europea al dictamen del TJUE sobre su legalidad, consagrando un modelo "que da la espalda al campo español y que supone una pérdida de la soberanía alimentaria, esencial para cualquier país en escenarios de crisis".

Asimismo, VOX ha destacado que el Partido Popular "también hace creer que está a favor del arranque de viñedo, planteando primas de entre 4.000 y 6.000 euros por hectárea para arranque voluntario de viñedo, pero el presidente Gonzalo Capellán declaró el pasado 10 de febrero en París que no lo veía necesario, a pesar de que ya lo están haciendo otras denominaciones de origen a nivel internacional, como Burdeos, ante la caída de la demanda".

Ante la situación descrita anteriormente, el Grupo Parlamentario VOX ha expresado "su gran preocupación" y ha planteado reformular todas las políticas agrarias del PSOE y del PP "con medidas de carácter estructural, que contribuyan a aliviar los problemas de los agricultores y ganaderos y, en definitiva, a evitar las graves consecuencias para el sector primario que estas están trayendo. Frente al fracaso del modelo del bipartidismo, ¡solo queda VOX!".