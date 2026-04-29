Vox asegura que "la inmigración masiva tiene consecuencias y los riojanos están comenzando a pagarlas"

Armas que llevaba un grupo de jóvenes que quería agredir a otro grupo juvenil - POLICÍA NACIONAL DE LA RIOJA

LOGROÑO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario VOX, Héctor Alacid, ha declarado hoy que "la inmigración masiva tiene consecuencias y los riojanos están comenzando a pagarlas", en referencia a "la pelea a machetazos entre bandas latinas y de magrebíes" que se produjo el pasado domingo por la noche "en el parque Gallarza, en pleno corazón de Logroño. Algo impensable hace unos años".

El portavoz de VOX ha señalado que esto es lo único que ha conseguido el Gobierno de Pedro Sánchez con su proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes ilegales, "del que se van a beneficiar entre 7.000 y 8.000 extranjeros que residen en La Rioja de manera irregular y que provocará el colapso de nuestros servicios públicos básicos", como la sanidad o la educación.

"Y esto solo es el comienzo". Héctor Alacid ha indicado que "lo que antes eran zonas seguras y tranquilas de nuestros municipios, ahora pueden convertirse en un foco de inseguridad por culpa de la política de fronteras abiertas del bipartidismo. Nos negamos a que se normalice la violencia en nuestras calles", ha añadido. "Quienes han venido a España a robar, a delinquir, a violar o a vivir del esfuerzo de los españoles se tienen que ir por donde han venido".