Vox critica "el abandono que sufre Villamediana por parte del PP; Sin luz, con cortes de agua y obras" - VOX

LOGROÑO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Ejecutivo Provincial de VOX La Rioja y portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Ángel Alda, junto al concejal de VOX en el Ayuntamiento de Villamediana de Iregua, Luis Mayoral, han criticado "el abandono que sufre Villamediana por parte del Gobierno del Partido Popular".

"Sin luz, con cortes continuos de agua y el disparate de las obras de reurbanización de la Plaza Cándido Sarramián", que se va a unificar con la de la Poza y la de la Iglesia, con un presupuesto de 1,5 millones de euros", afirman.

Luis Mayoral ha exigido al Ayuntamiento del Partido Popular que eche marcha atrás y apueste por "mejorar infraestructuras prioritarias", como el suministro de luz o la red de abastecimiento de agua.

"Al alcalde no le interesa invertir en el mantenimiento de unas instalaciones que nos dejan continuamente sin agua ni luz y prefiere gastar en las obras de una plaza que cumple funcionalmente tal y como está actualmente, y que van a obligar a cortar el tráfico por el centro del municipio para desviarlo por calles aledañas e incluso por la circunvalación".

Ángel Alda ha señalado, por su parte, que el estado en que se encuentra el carril ciclopeatonal entre Villamediana y Logroño que inauguró el presidente del Gobierno del Partido Popular, Gonzalo Capellán, hace año y medio "es la punta del iceberg del abandono que sufre Villamediana".

"En realidad es un carril bici falso porque no une nada, sino que muere a la entrada del polígono y, además, deja a su suerte a todos los vecinos que deseen pasear por esta zona porque hay que atravesar el camino de la gravera y es bastante peligroso por el tránsito de camiones".

Ángel Alda y Luis Mayoral han recordado que el túnel del carril ciclopeatonal que conecta Villamediana con el barrio de La Estrella costó más de dos millones de euros y "se ha visto afectado por inundaciones hasta en cuatro ocasiones", la más reciente de hasta cuarenta centímetros de profundidad.

"Las instalaciones son nefastas y no drena el agua. La solución es fácil, pero hay que tener cierto interés por mejorar la vida de los vecinos de Villamediana, que es lo que vemos que le falta al Partido Popular, tanto en el Gobierno de La Rioja como en el Ayuntamiento, en estos momentos".