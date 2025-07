Vox dice que las palabras de Capellán en el Debate han sido "un acto de propaganda del PP, está alejado de la realidad"

LOGROÑO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario de Vox La Rioja, Ángel Alda, ha criticado, tras escuchar las palabras del presidente del Gobierno regional, Gonzalo Capellán, en el Debate sobre el Estado de la Región que, ha sido más "un acto de propaganda del PP" que de hechos. Asegura que los 'populares' están "muy alejados de la realidad riojana".

En una intervención posterior con los medios de comunicación tras la primera sesión del Debate -en la que solo ha intervenido el presidente y que ha durado alrededor de 2 horas-, Alda ha asegurado que "a ninguno de los que hemos acudido hoy aquí nos han sorprendido las palabras de Capellán".

Es la segunda vez que asistimos a este Debate en la legislatura y "hemos visto un acto más de propaganda del Partido Popular". Así, ha ironizado, "por unos instantes tenía dudas de si me encontraba en el Parlamento de La Rioja o si estábamos en un congreso extraordinario del Partido Popular donde se venía a hablar de todas las bondades de este Gobierno".

Desde Vox consideran que el PP pero, "en particular," el presidente Capellán "están bastante alejados de cuál es la realidad riojana".

"ESTABLECER UNA RED CLIENTELAR"

En su reflexión, desde Vox consideran que "vemos que Capellán está copiando el modus operandi que el Partido Socialista implantó en Andalucía durante 37 años, desde 1982 hasta el año 2019, que se basaba básicamente en establecer una red clientelar, en dar ayudas, en dar subsidios, en ayudar a aquellos sectores que se encontrasen en situaciones complicadas, a cambio de sus votos".

En definitiva "establecer una tela de araña y de esa manera perpetuarse en el poder".

Además, prosigue Alda, "ha dado una serie de anuncios, una serie de medidas estrella que va a ir aplicando, pero que al final lo cierto es que La Rioja no avanza como debiera".

En este sentido ha querido recordar "que hay más de 70.000 riojanos "que tienen dificultades para llegar a final de mes". Un día como hoy, continúa, "seguramente hay más de 30 personas que se encuentran en el hospital San Pedro esperando una cama en los 'boxes' o en los barracones que se forman en las urgencias para ser ingresados en el hospital".

"El año pasado fallecieron más de 234 riojanos esperando en las listas de dependencia", ha continuado.

Por ello, "desde Vox entendemos que esto no es algo de lo que puedan estar orgullosos o satisfechos".

Ante este Debate, Alda ha dicho que en la sesión de este jueves "le preguntaremos a Capellán qué es lo que pretende hacer, si de una vez por todas va a cumplir para aquello que le eligieron y por lo que le votaron o si va seguir aplicando políticas de izquierdas en nuestra región".

CRÍTICOS CON LA POSTURA DE CAPELLÁN EN ASUNTOS NACIONALES

En su intervención, Ángel Alda también ha criticado la postura de Gonzalo Capellán ante asuntos de actualidad nacional. Como ha lamentado, "ya le hemos escuchado cuál es su línea, él no quiere hacer ruido, él no quiere molestar pero entendemos que tenemos un panorama nacional lo suficientemente preocupante como para hacer oposición desde todos los ámbitos, incluso también desde el ámbito regional".

Así las cosas, "y ante el Gobierno nacional más corrupto de la historia vemos que el señor Capellán se pone de perfil y que dice que esas cuestiones y esos problemas ya los solucionarán desde el Gobierno Nacional o desde la oposición nacional en el Congreso de los Diputados. Nosotros estamos totalmente en contra de esa postura".

Es más "nosotros pedimos en todos los foros que se convoquen elecciones, que haya una moción de censura para que todos los españoles puedan de una vez por todas elegir al gobierno que ellos decidan y no estar prisioneros de este gobierno 'Frankenstein' en el que nos encontramos".

AGRESIONES TRÁNSFOBAS

Finalmente, Alda también ha respondido a su decisión de no aplaudir cuando, en un momento del Debate, Gonzalo Capellán ha pedido unidad para condenar las últimas agresiones 'tránsfobas' en Logroño. En este sentido, ha dicho, "Nuestra postura es clara. Nosotros siempre hemos condenado todo tipo de violencia. Nosotros no estamos a favor de este tipo de actitudes. Siempre hemos defendido que se tienen que agravar las penas para todos aquellos que cometan este tipo de actos que no tienen ningún tipo de justificación, provengan del sitio que provengan".