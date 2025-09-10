Vox exige a Educación que "promueva la prohibición del velo islámico en todos los centros riojanos"

LOGROÑO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Ángel Alda, ha declarado que "desde VOX se celebra el acuerdo de la dirección del IES Práxedes Mateo Sagasta de prohibir la entrada a varias alumnas por llevar velo islámico, basándose en su reglamento de organización y funcionamiento", según el cual no se permite el uso de gorros, viseras, capuchas, boinas o similares en su interior.

Al hilo de estos hechos, Ángel Alda ha exigido a la Consejería de Educación del Gobierno del Partido Popular "que promueva la prohibición de atuendos o vestimentas islámicas en todos los centros educativos riojanos, tanto públicos como concertados", al tiempo que ha rechazado las críticas de las asociaciones de inmigrantes y colectivos musulmanes "por atentar contra los derechos fundamentales de las mujeres".

Asimismo, el portavoz de VOX en el Parlamento de La Rioja ha señalado que "seguiremos combatiendo las prácticas islámicas que son incompatibles con nuestra identidad, porque el tiempo nos está dando la razón", como confirma el caso registrado en el IES Sagasta. "Nosotros lo tenemos claro: No a la imposición del velo islámico en los centros educativos riojanos. Quien quiera hijab, que se vaya a Marruecos!"

Desde Vox recuerdan que el pasado 22 de mayo, el Parlamento de La Rioja tumbó una proposición no de ley de VOX relativa a suprimir la aplicación del programa para la enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí de La Rioja, con los votos del Partido Popular. Entonces Ángel Alda criticó la "creciente islamización" de nuestra región, con trece centros educativos en los que se imparte lengua árabe y cultura marroquí.