Vox exige al Gobierno riojano que "diga la verdad" con la compra de viviendas para menores inmigrantes no acompañados

El portavoz de Vox en el Parlamento riojano, Ángel Alda - VOX

LOGROÑO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Ángel Alda, ha exigido al Gobierno riojano que "diga la verdad" con la compra de viviendas en el centro de Logroño para alojar a los menores inmigrantes no acompañados.

Ha acusado al Ejecutivo riojano de ocultar la compra de estas viviendas "por el rechazo social" que ha generado.

Ha sido en una comparecencia de prensa, en la que el Alda ha avanzado que en el pleno de este jueves preguntará por ello al Gobierno. Ha asegurado que "crece el miedo y la preocupación entre los riojanos por la desastrosa gestión de la inmigración ilegal" que se está realizando en estos años.

El portavoz de Vox ha señalado que, bajo el pretexto de la protección del interés superior del menor, el Gobierno "ha denegado o silenciado información", entre otra la relativa a la "compra de un chalet de lujo" con piscina en Villamediana de Iregua y de varios pisos céntricos en Logroño, "cuando no hay vivienda para los riojanos".

"¿No se ha dado cuenta el Partido Popular de que nadie con sentido común comprende lo que hace?", se ha preguntado. "Ha creado un problema donde no lo había y va a repartir inseguridad por el corazón de La Rioja, en vez de plantarse ante el Gobierno de Pedro Sánchez y defender a la gente de la invasión migratoria que sufrimos".

PROHIBICIÓN DEL PLOMO EN LA CAZA

Alda también ha señalado que su formación defenderá una proposición no de ley en el pleno del Parlamento de este jueves para "frenar la prohibición del uso de munición de plomo durante el ejercicio de la caza y del tiro deportivo, que pretenden imponer las élites de Bruselas de espaldas a la realidad y abrazando el fanatismo ecologista".

El portavoz de Vox ha afirmado que el borrador del reglamento elaborado por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas "va a tener un efecto devastador en la caza" (10.190 millones de euros del PIB y casi 200.000 empleos), por lo que va a exigir que se rechace esto y, además, se suspenda el Pacto Verde Europeo.

CENSURA EN LAS REDES SOCIALES

Por último, Alda ha explicado la segunda proposición no de ley que VOX va a presentar en el pleno del Parlamento de este jueves, relativa a "proteger la libertad de expresión y frenar la censura que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende imponer en las redes sociales", tal y como ya trató de hacerlo Zapatero en 2009.

El portavoz de la formación ha destacado que Pedro Sánchez utiliza la protección de los menores como pretexto, cuando "ha aprobado leyes que benefician a depredadores sexuales o ha impulsado el adoctrinamiento ideológico en las aulas". Bajo esa excusa, "solo pretende acallar las críticas a su gestión corrupta y amordazar a los españoles", ha concluido.