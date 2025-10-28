VOX Logroño centra en las familias y el acceso a la vivienda sus enmiendas a las ordenanzas fiscales de Logroño 2026

LOGROÑO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Logroño ha dado este martes a conocer el conjunto de enmiendas que ha presentado al borrador de las Ordenanzas Fiscales y Precios Públicos para el ejercicio 2026 cuyo debate tendrá lugar este jueves 30 de octubre.

Las propuestas tienen como eje principal el apoyo a las familias logroñesas, la promoción del acceso a la vivienda y la protección del pequeño comercio local. María Jiménez, su portavoz, ha subrayado que "las políticas fiscales deben estar al servicio de las familias, no de la recaudación sin límites".

"Queremos que Logroño sea una ciudad donde formar una familia, acceder a una vivienda o mantener un pequeño negocio no sean privilegios, sino derechos reales", ha reseñado.

Entre las principales medidas propuestas por VOX destacan:

Bonificaciones en el IBI para familias con hijos y personas con discapacidad a cargo, con descuentos de hasta el 25%.

Reducción del impuesto para jóvenes menores de 40 años en la compra de vivienda, con una bonificación del 95% en la plusvalía municipal.

Apoyo a la conciliación y a los servicios de cuidado familiar, con incentivos fiscales del 50% a las actividades económicas relacionadas con la atención a menores y dependientes.

Descuentos en tasas municipales para familias numerosas y monoparentales -hasta el 95% en precios públicos de servicios como escuelas infantiles, ludotecas o campamentos municipales-.

Bonificaciones en el consumo doméstico básico de agua y recogida de residuos, para aliviar la carga económica de los hogares logroñeses.

Reducción de tasas urbanísticas en obras de adaptación o ampliación de la vivienda familiar, facilitando que las familias puedan crecer sin penalizaciones fiscales.

Asimismo, VOX propone mayor transparencia y control del gasto público, mediante la creación de un registro de bonificaciones y un informe económico-presupuestario previo a cualquier modificación de ingresos municipales, con el fin de garantizar la sostenibilidad de las cuentas sin aumentar la presión fiscal.

"La prioridad de VOX es proteger a las familias logroñesas y facilitar el acceso a una vivienda digna. Frente a la subida generalizada de tasas y precios públicos que propone el Gobierno local, presentamos medidas concretas que alivian la carga de quienes más contribuyen a la vida y el futuro de la ciudad", ha concluido Jiménez.