VOX Logroño critica que los tres años de gobierno del PP han supuesto "más continuidad que cambio"

LOGROÑO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Logroño ha realizado un balance "muy crítico" de los tres años de gobierno de Conrado Escobar, al considerar que el Partido Popular "ha desperdiciado la mayoría absoluta obtenida en las urnas y ha renunciado a impulsar el cambio político que prometió a los logroñeses".

Para VOX, el principal balance de estos tres años es contundente: "Logroño sigue instalada en la misma dinámica política de los últimos años, con un gobierno municipal que ha sustituido las promesas de cambio por una gestión continuista, basada en la propaganda, los anuncios y las fotografías, pero carente de reformas profundas".

La portavoz municipal de VOX, María Jiménez, ha afirmado que "el Partido Popular pidió la confianza de los logroñeses prometiendo derogar las políticas socialistas que había criticado desde la oposición. Tres años después, la realidad demuestra que esas políticas no solo siguen vigentes, sino que además las desarrollan y que la ciudad continúa avanzando por el mismo camino que marcó la izquierda".

Considera, además, que "el actual equipo de Gobierno ha confundido gestión con publicidad partidista, priorizando la presentación constante de proyectos y anuncios frente a la resolución efectiva de los problemas que afectan a los vecinos".

Según la formación, "la inseguridad continúa siendo una preocupación creciente para muchos logroñeses, la presión fiscal sigue penalizando a familias y autónomos, el comercio tradicional pierde peso año tras año y la ciudad carece de una estrategia definida para afrontar sus retos de futuro".

"El PP ha tenido mayoría absoluta para gobernar con libertad y ha decidido gobernar con miedo. Miedo a cambiar las políticas heredadas, miedo a cuestionar los dogmas de la izquierda y miedo a adoptar decisiones que realmente transformen la ciudad", ha señalado María Jiménez.

Critica además que "el gobierno municipal ha optado por una política basada en la inercia y la inactividad, evitando afrontar debates fundamentales sobre seguridad, gasto público, prioridades presupuestarias o modelo de ciudad".

"Los logroñeses votaron un cambio de rumbo y se han encontrado con una versión acomplejada de las mismas políticas de siempre. Cambiaron las siglas en la Alcaldía, pero muchas de las decisiones siguen respondiendo exactamente a las mismas líneas premarcadas por agendas extranjeras", ha manifestado la portavoz de VOX.

Frente a esta situación, VOX reivindica "la labor de oposición desarrollada durante la legislatura, defendiendo propuestas centradas en la seguridad ciudadana, la reducción de la presión fiscal, el apoyo al comercio local, la simplificación administrativa y la prioridad de los intereses de los logroñeses en la gestión municipal".

A falta de un año para finalizar el mandato, VOX considera que el gobierno de Conrado Escobar "ha desaprovechado una oportunidad histórica para impulsar una transformación real de Logroño y advierte de que la ciudad no necesita más anuncios, más campañas institucionales ni más ejercicios de autopromoción".

"Lo que Logroño necesita", concluye Jiménez, "es un gobierno dispuesto a romper con las políticas que han frenado el desarrollo de la ciudad durante años", algo que, a juicio de VOX, el Partido Popular ha demostrado no estar dispuesto a hacer.