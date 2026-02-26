Vox Logroño critica el "veto" del PSOE y el PP a una moción sobre regularización masiva de inmigrantes

Archivo - Imagen de una de las intervenciones de Cruz Roja para atender a los inmigrantes llegados en patera a la Región - TWITTER DE CRUZ ROJA - Archivo

LOGROÑO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Logroño ha criticado, en un comunicado, la inadmisión para su debate en el Pleno ordinario del mes de marzo de la moción titulada 'Moción para la defensa de la sostenibilidad de Logroño ante la regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular', registrada conforme a lo dispuesto en el Reglamento Orgánico del Pleno.

La iniciativa, firmada por la portavoz del Grupo Municipal VOX, María Jiménez, tenía por objeto abrir un debate institucional sobre el impacto que tendría en la ciudad de Logroño el anuncio del Gobierno de España de impulsar una regularización extraordinaria de más de 500.000 personas en situación administrativa irregular.

La moción planteaba, entre otras cuestiones, la necesidad de evaluar las consecuencias económicas, sociales y organizativas que una medida de tal magnitud tendría sobre los servicios públicos municipales, la vivienda, el empleo y la seguridad ciudadana. Sin embargo, a solicitud del Grupo Municipal Socialista y con el beneplácito del Partido Popular, la moción ha sido inadmitida, impidiendo que el asunto pueda siquiera ser debatido en el Pleno.

Desde VOX Logroño se considera que esta decisión constituye un nuevo episodio de censura política y una grave anomalía democrática. Jiménez ha señalado que "el bipartidismo, que permanentemente se presenta como adalid de la democracia y la libertad, demuestra en Logroño su verdadera práctica política: prohibir el debate cuando no controla el discurso y amordazar a quien representa una alternativa real".

A juicio de la portavoz, la inadmisión no responde a criterios técnicos ni reglamentarios, sino a una decisión estrictamente política destinada a evitar que se expongan datos, argumentos y propuestas incómodas para PSOE y PP.

Desde VOX se recuerda que la política de extranjería es competencia del Estado, pero que "las consecuencias directas" de cualquier regularización masiva recaen sobre los ayuntamientos, que son la primera línea en la prestación de servicios públicos y en la gestión de la convivencia. Por ello, se considera "incomprensible y profundamente irresponsable" que "se impida a la corporación municipal debatir sobre un asunto que afecta de manera directa a la sostenibilidad financiera y organizativa de la ciudad".

Asimismo, Vox Logroño subraya "la incoherencia del bipartidismo", recordando que en otros ayuntamientos de España, tanto PSOE como PP han apoyado o permitido el debate de mociones de contenido similar, al tratarse de iniciativas coordinadas a nivel nacional. "Lo que en otros municipios se vota y se debate con normalidad democrática, en Logroño se veta. Es el ejemplo de democracia que quieren dar los representantes políticos de PSOE y PP de nuestra ciudad", ha afirmado Jiménez.

El Grupo Municipal Vox considera que esta actuación confirma la existencia de un "real discurso de odio insuflado desde la izquierda" destinado a excluir a millones de votantes de la discusión pública y a restringir el pluralismo institucional. "No se trata solo de una moción; se trata del derecho de nuestros votantes a que sus propuestas sean defendidas y debatidas en el órgano máximo de representación municipal con respeto a sus ideas, sin que se les falte al respeto como se hace constantemente desde PP y PSOE", ha añadido la portavoz.

Vox Logroño anuncia que seguirá utilizando todos los mecanismos reglamentarios y políticos a su alcance para garantizar que los logroñeses puedan conocer y "debatir con transparencia las decisiones que afectan al futuro de la ciudad, frente a quienes pretenden convertir el Pleno en un espacio de pensamiento único".