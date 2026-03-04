VOX Logroño plantea prohibir el acceso con burka y niqab a dependencias municipales "para garantizar la seguridad"

Archivo - Mujeres con niqab - Boris Roessler/dpa - Archivo

LOGROÑO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Logroño ha presentado una moción "para regular el acceso a las dependencias municipales cuando se produzca ocultación integral del rostro, estableciendo expresamente que no se permitirá la entrada con burka, niqab u otras prendas que impidan la identificación facial".

La portavoz del Grupo Municipal VOX, María Jiménez, defenderá esta iniciativa mañana, en el pleno municipal del mes de marzo, subrayando que "cualquier persona que acceda a las dependencias municipales debe hacerlo con el rostro visible para garantizar la seguridad, la protección de datos y la integridad de los procedimientos administrativos".

La propuesta establece "como condición funcional de acceso y permanencia en edificios municipales la posibilidad de verificar visualmente la identidad de la persona".

En consecuencia, se plantea que "se impedirá el acceso a quienes porten prendas que oculten total o sustancialmente el rostro, incluyendo de forma expresa el burka, el niqab u otras de efecto equivalente".

Desde VOX Logroño se defiende que "esta medida responde a una necesidad operativa clara", ya que "en dependencias municipales se realizan trámites con efectos jurídicos directos, como empadronamientos, registros, expedición de documentos, procedimientos sancionadores o actuaciones recaudatorias, donde la identificación visual resulta esencial para evitar suplantaciones de identidad, fraudes o situaciones de inseguridad".

La moción limita su aplicación exclusivamente al interior de las dependencias municipales y contempla excepciones justificadas por razones médicas, de salud pública o de seguridad laboral.

Asimismo, propone encomendar a los servicios jurídicos municipales la elaboración de una norma interna que desarrolle esta regulación y garantice su aplicación homogénea.

"La Administración no puede permitir el acceso anónimo a espacios donde se ejercen potestades públicas. Es una cuestión de responsabilidad, de sentido común y de protección del interés general", ha señalado María Jiménez.

Con esta iniciativa, VOX Logroño plantea "una regulación clara y directa que refuerce la seguridad jurídica y el correcto funcionamiento de los servicios públicos municipales".