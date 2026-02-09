Vox pedirá a Manzanos que se pronuncie sobre Mercosur en el próximo pleno parlamentario coincidiendo con la 'tractorada'

LOGROÑO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox pedirá a la consejera de Agricultura y Ganadería, Noemí Manzanos, que se pronuncie sobre Mercosur en el pleno del Parlamento riojano previsto para este miércoles, 11 de febrero, coincidiendo con la 'tractorada'.

Tal y como ha anunciado hoy en rueda de prensa el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox, los diputados de esta formación van a cuestionar al Gobierno del Partido Popular "qué va a hacer, porque no se puede estar a favor de Mercosur y en contra a la vez".

"Decía el exministro Manuel Pimentel que este acuerdo es un engendro y hay que movilizarse para tumbarlo, como ha hecho Vox, obligando a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acredite si cumple los tratados de la Unión Europea o no", ha resaltado.

Para Alacid, "es cuestión de vida o muerte, por ello, los tractores van a volver a salir a protestar" y es el momento de que el Partido Popular se "aclare" y diga "qué medidas concretas va a adoptar".

Un acuerdo, ha señalado, "que va a ser el certificado de función del campo español" y "pone en riesgo las producciones estratégicas para nuestra región como puede ser el vino y el cereal", ademas de la ganadería "en beneficio de intereses globalistas que amenazan nuestra soberanía alimentaria".

BAJADAS Y ELIMINACIÓN DE IMPUESTOS

El diputado de Vox se ha referido también al precio de la cesta de la compra que, ha dicho, "es desorbitado". "Empleos precarios y salarios bajos completan una escena de empropecimiento acelerado de las clases medias y trabajadoras", ha clamado.

Por eso, desde esta formación se defenderá en el Parlamento de La Rioja una proposición de ley solicitando la eliminación del tramo autonómico del IRPF; y la extensión de deducciones por compra, alquiler o rehabilitación de vivienda habitual.

También, la bajada de todos los impuestos que repercuten sobre la factura de la luz así como la supresión de los tributos propios, como el canon de saneamiento.

Medidas, ha dicho, que no influirán en la financiación de los servicios públicos porque "lo que hay que hacer es gestionar bien los recursos".

Por otro lado, Vox va a defender la reprobación del ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "como responsable político de la situación actual del sistema ferroviario, que ha derivado en un accidente en Adamuz, Córdoba".

En este mismo sentido, exigirá revisar el estado de la vía del tren entre Logroño y Haro y reparar los desperfectos del cajón ferroviario de la calle República Argentina.