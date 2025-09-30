VOX plantea al Parlamento riojano eliminar la figura del arraigo "para eliminar regularizaciones encubiertas"

LOGROÑO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de VOX en el Parlamento de La Rioja planteará en el próximo pleno de la Cámara, previsto para este jueves, dos proposiciones no ley por las que se pretende eliminar la figura del arraigo "para evitar regulaciones de inmigrantes encubiertas" y "darle a la familia el valor que el Partido Popular no le ha dado".

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario VOX, Héctor Alacid, ha explicado este martes en rueda de prensa que, a raíz de la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería, el arraigo se ha convertido "en la vía de regularización ordinaria para quienes entran de manera ilegal en España".

"En los últimos cinco años, el número de inmigrantes con residencia por arraigo familiar ha aumentado casi un 1.500% en La Rioja, pasando de 173 personas en 2020 a 2.493 este año. El arraigo es un coladero para ilegales", ha afirmado.

Partiendo de la base de que este mecanismo "fomenta abusos y fraudes", como empadronamientos sin título de vivienda o matrimonios de conveniencia, VOX propone, a través de una proposición no de ley, "suprimir la figura del arraigo y expulsar a todos aquellos extranjeros que hayan entrado de forma ilegal en España".

Asimismo, plantea que "nadie en situación irregular pueda obtener ningún tipo de ayuda pública y que las mafias del tráfico de personas no sean subvencionadas con dinero de los españoles".

Héctor Alacid también ha señalado que VOX apostará en el pleno del Parlamento de este jueves por "familias fuertes y trabajos estables" con el fin de "revertir el suicidio demográfico que sufre España", con una de las tasas de natalidad más bajas de Europa.

Algo que plantean desde la formación, ha apuntado, "frente a la solución que ofrece el bipartidismo del Partido Socialista y del Partido Popular: recurrir a la inmigración masiva".

"Uno de cada tres residentes en La Rioja de entre 20 y 35 años ha nacido en el extranjero, con un aumento del 34% en la última década", ha añadido.

Por ello, mediante una proposición no de ley, VOX va a proponer un plan "que contenga medidas que fomenten la conciliación entre la vida familiar y la profesional".

A ello suman otras "que incentiven la natalidad", como un conjunto de medidas de apoyo a la mujer embarazada y otras destinadas a las familias (en función del número de hijos) para afrontar los gastos en productos esenciales o en material escolar, acceder a una vivienda o a todos los servicios públicos y lograr deducciones fiscales por familia numerosa.