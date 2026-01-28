VOX propone medidas "para poner fin a la asfixia de las familias y empresas ante subida de precios e impuestos"

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Ángel Alda, y la concejal de VOX en el Ayuntamiento de Logroño María Jiménez, frente al Mercado del Corregidor, donde se han reunido hoy con comerciantes para interesarse por su situación. - VOX

LOGROÑO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario VOX ha registrado hoy en el Parlamento de La Rioja una Proposición No de Ley en la que propone una batería de medidas "para poner fin a la asfixia de las familias y empresas riojanas ante la subida de los precios e impuestos y el deterioro de los servicios públicos, con el fin de combatir la pérdida de calidad de vida y poder adquisitivo con el Gobierno de Pedro Sánchez".

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Ángel Alda, ha asegurado que "nos encontramos en una grave situación y es necesario tomar decisiones urgentes porque dos de cada cinco riojanos tienen dificultades para llegar a fin de mes a pesar de tener trabajo (el 39,8%), las familias han perdido un 25% de poder adquisitivo en seis años (2019-2025) y cada dos días cierra un comercio en La Rioja (187, en 2025)".

Por ello, VOX propone al Parlamento de La Rioja que inste al Gobierno de Pedro Sánchez a adoptar las siguientes medidas para evitar las consecuencias de las políticas socialistas, que "están provocando que cada día sea más difícil llenar la cesta de la compra por el aumento de los precios de los alimentos, pagar las facturas del hogar, acceder a una vivienda o llegar a fin de mes", ha señalado Ángel Alda:

Rebajar el IVA de los alimentos básicos (incluyendo la carne y el pescado), la luz, el gas y el agua para los hogares.

Rebajar el IRPF con dos únicos tramos y exención para rentas inferiores a 22.000 euros.

Bonificar el 100% de la cuota de los autónomos cuyos ingresos reales no lleguen al salario mínimo interprofesional (SMI).

Impulsar la subida de los salarios, especialmente los más bajos, y reducir las cargas sobre las empresas y la regulación abusiva. Promocionar el empleo estable, duradero y de calidad, y reducir las cotizaciones a las empresas que contratan a españoles.

Suprimir el impuesto especial sobre la electricidad y los hidrocarburos en las facturas de luz y gas.

Establecer la prioridad nacional en el acceso a las ayudas sociales y a la vivienda protegida.

Crear un entorno fiscal favorable a la compra de vivienda con el pago en diferido de impuestos.

Garantizar la rentabilidad de los agricultores y ganaderos frente a la competencia desleal, y corregir los desequilibrios de la cadena alimentaria.

Eliminar el gasto superfluo e improductivo para reducir la deuda pública sin poner en peligro los servicios públicos esenciales.