Vueling comenzará a operar el próximo 27 de marzo vuelos a Barcelona desde el aeropuerto de Logroño- Agoncillo - VUELING

LOGROÑO, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vueling Airlines, S.A. comenzará a operar la nueva ruta aérea entre Logroño y Barcelona el próximo 27 de marzo, tal y como ha confirmado hoy, día 8, la compañía área, que ya comercializa a través de su página web los billetes para las tres frecuencias semanales que reforzarán la conectividad con los principales destinos nacionales e internacionales, ya que Vueling Airlines cuenta con un total de 80 conexiones con España y diferentes países desde Barcelona.

La oferta horaria, que se puede consultar en los perfiles oficiales de la compañía, ofrecerá desde marzo una conectividad aérea completa entre Logroño y el destino final elegido por los viajeros a través del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat los lunes, miércoles y sábados.

En este sentido, desde hoy ya se puede contratar un billete único en conexión con la posibilidad de facturar el equipaje en el aeropuerto riojano y recogerlo directamente en su destino final sin necesidad de recuperarlo y volverlo a facturar en Barcelona.

Así, esta nueva conexión contará con tres frecuencias semanales los lunes, miércoles y sábados; y durante los meses de julio y agosto, los vuelos estarán disponibles los martes, jueves y sábados, para adaptarse a la demanda estival. El Gobierno de La Rioja, a través de La Rioja 360 grados Avanza, Sociedad de Promoción de La Rioja, SAU, adjudicó el pasado día 29 de diciembre esta ruta aérea entre Logroño y Barcelona por un importe total de 2.768.480 euros y un periodo de dos años, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2027, pudiendo prorrogarse por dos años más.

La oferta prevista por Vueling Airlines es de un total de 610 frecuencias (1.220 vuelos) durante el periodo contractual, así como 219.600 asientos, con una media de 180 plazas por vuelo aplicada al número total de frecuencias ofertadas.

Asimismo, los viajeros contarán con una garantía de conexión, de manera que la aerolínea será responsable de protegerles en caso de pérdida de un vuelo de conexión por retrasos o cancelación en el trayecto de origen. Esto implica la obligación de reubicar al pasajero en el siguiente vuelo disponible hacia su destino final sin coste adicional.

Con esta iniciativa, el Gobierno de La Rioja consolida su compromiso con la mejora de la conectividad aérea, elemento clave para el desarrollo socioeconómico de la región y para su promoción turística.