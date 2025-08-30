Vuelta España 2025: Correos transporta 400 toneladas de infraestructura clave para la etapa mañana Alfaro-Valdezcaray

Correos lleva a la etapa Monzón-Zaragoza toda la infraestructura de La Vuelta 2025 - CORREOS

25 cabezas tractoras, 3 camiones con remolque, 5 camiones rígidos, 1 camión rígido grúa y 16 plataformas de Correos

LOGROÑO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Por sexto año consecutivo, Correos es responsable del transporte de la infraestructura clave de la 80ª edición de la ronda española, un gran desafío logístico, que se celebra del 23 de agosto al 14 de septiembre de 2025 y que este año celebra su 90 aniversario.

Correos va a desplazar más de 400 toneladas del material necesario para que la prueba pueda disputarse sin incidencias logísticas en sus 42 sedes (21 salidas y 21 metas), incluida la novena etapa Alfaro-Valdezcaray, que se celebra este domingo, y cuyo recorrido pasa por lugares como Cornago, Arnedo, Ausejo, Nájera y Santo Domingo de la Calzada, entre otros.

La empresa pone a disposición de La Vuelta 25 cabezas tractoras, 3 camiones con remolque, 5 camiones rígidos, 1 camión rígido grúa y 16 plataformas. En total, 34 vehículos logísticos que recorrerán 3.151 kilómetros cargados con el material clave necesario para la celebración de la carrera.

Además de vallas y señalizaciones, el material también incluye diversas infraestructuras móviles de meta, tales como el pódium, la sala de prensa, el control de firmas, antidopaje o el camión cocina, entre otras.

Un año más, Correos es colaborador principal de La Vuelta 25 apadrinando la clasificación por equipos, que premia cada día al mejor equipo de cada etapa y, al final de La Vuelta, al mejor equipo de la clasificación general.

Un ranking que se establece sumando los tres mejores tiempos individuales de los corredores de cada equipo, siendo primer clasificado el equipo que sume el menor tiempo.

El mejor equipo de cada etapa subirá diariamente al pódium del control de firmas para recoger su galardón antes de tomar la salida. Del mismo modo, el equipo que lidere la clasificación general de las escuadras lucirá cada día un dorsal rojo con el logo de Correos, que distinguirá a sus corredores como miembros de la mejor formación del pelotón.

PARQUE VUELTA EN EZCARAY.

La colaboración de Correos con La Vuelta también será visible este año en el Parque Vuelta de cada etapa donde se ubicará en horario de 17 a 20 horas la carpa de Correos.

En esta ocasión se situará en la Plaza de la Constitución de Ezcaray, en la que habrá un quizz con dos ruletas y preguntas sobre productos de Correos (Correos Market, Correos Frío, Sostenibilidad, Reto Logístico de Correos en La Vuelta, etc.) con el objetivo de generar un mayor conocimiento de los productos, servicios y acciones que realiza la compañía.

Con motivo de la celebración del 90 aniversario de la carrera ciclista, Correos ha emitido 72.000 ejemplares de un sello conmemorativo de La Vuelta 25, disponible a través de Correos Market, contactando con el Servicio Filatélico en el e-mail atcliente.filatelia@correos.com o llamando al 915 197 197.

Con la ampliación del acuerdo de colaboración con Unipublic -empresa organizadora de La Vuelta- durante las tres próximas ediciones, Correos refuerza su compromiso y apoyo al deporte español, consolidando su presencia en uno de los eventos deportivos más emblemáticos de nuestro país.