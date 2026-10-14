Vuelve el ciclo 'Encuentros' de Rioja Filarmonía en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño

LOGROÑO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño y la Asociación Cultural Musical Rioja Filarmonía presentan una nueva edición del proyecto 'Encuentros', una iniciativa pedagógica, divulgativa y participativa que busca acercar la música a la ciudadanía desde perspectivas innovadoras y transversales.

El ciclo, que se desarrolla durante los meses de octubre y noviembre en La Gota de Leche, nace con el propósito de generar espacios de diálogo, formación y disfrute compartido en torno a la música, poniendo en contacto a los ciudadanos en general, a estudiantes y profesionales de diferentes ámbitos y acercando al público experiencias y conocimientos vinculados tanto a la interpretación como a la divulgación musical.

La programación propone diferentes formatos y contenidos, con encuentros con artistas y especialistas, talleres, exposición de instrumentos y conciertos, favoreciendo la participación del público y el conocimiento de diferentes perspectivas sobre la música.

TRES ENCUENTROS, TRES MIRADAS A LA MÚSICA

El ciclo el viernes 16, a las 19,30 horas, dará comienzo con un encuentro divulgativo protagonizado por el músico, docente y multiinstrumentista Jorge Garrido, centrado en la zanfona y en su singular trayectoria profesional y vital.

La sesión se plantea como un relato en primera persona en el que el artista compartirá su amplia experiencia sobre los escenarios y su visión transversal de la música.

Además de mostrar la técnica de este instrumento, contextualizará su evolución a través de vivencias personales y anécdotas de su carrera, ofreciendo una perspectiva que conecta la tradición con la modernidad.

La segunda propuesta del ciclo estará protagonizada por el quinteto de cámara Soinuaren Bidaia y tendrá un carácter especialmente participativo, con una jornada dirigida a estrechar lazos entre profesionales, estudiantes y familias. La actividad será el sábado 31 a partir de las 10 horas con la recepción de los participantes y la presentación de una exposición de instrumentos centrada en los secretos de la luthería.

A las 10,30 horas se desarrollará un encuentro con especialistas a través de diferentes talleres dedicados al violín, la viola, el violonchelo y los instrumentos de viento metal.

La jornada incluirá también un taller de apreciación musical pensado para el disfrute en familia. El programa finalizará a las 13 horas con un concierto. Para participar en esta jornada será necesario realizar inscripción previa a través del correo riojafilarmonia@gmail.com.

El ciclo se cerrará el viernes 27 de noviembre, a las 19,30 horas, con un encuentro con la musicóloga y divulgadora Sakira Ventura, quien abordará el rescate del legado de las compositoras silenciadas a lo largo de la historia.

La sesión, en diálogo con el musicólogo Eduardo Chávarri, se desarrollará a través de una exposición dinámica apoyada en recursos visuales y una selección de audiciones.

La propuesta permitirá acercarse a la trayectoria y al legado de mujeres creadoras cuya aportación a la historia de la música no ha recibido históricamente el reconocimiento correspondiente, invitando a la reflexión sobre la justicia cultural y la recuperación de estas figuras en la memoria colectiva.