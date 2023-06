Vuelven los Terraceos al atardecer de Hacienda López de Haro

LOGROÑO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Hacienda López de Haro inaugura este sábado su ciclo Terraceos al atardecer de este verano en el que, de nuevo, combinará la música en directo, la gastronomía y las espectaculares vistas del Ebro y la Sonsierra desde su terraza, para vivir una tarde mágica a la riojana. El evento comenzará a las 19 horas y se prolongará hasta las 22 horas.

En esta primera cita el grupo que pondrá la banda sonora será Los Tiednos, que interpretan en clave de swing grandes éxitos del pop-rock español de los 60, 70 y 80, además de "temazos" internacionales de intérpretes como Nancy Sinatra, Eric Clapton o The Monkees.

Para quién no quiera conducir, la bodega ofrece el traslado en autobús de ida y vuelta desde Logroño, con salida a las 18,30 horas desde la Fuente de Murrieta y regreso a las 22,10 horas.

Las entradas, que ya están a la venta en la web de la bodega, incluyen el concierto, un pincho y dos vinos a un precio de 20 euros. En caso de que quieras llegar a Hacienda López de Haro en el autobús el precio es de 26 euros. Los menores de 12 años acceden gratis aunque, si quieren desplazarse en el autobús deben abonar los 6 euros de su plaza.

Los Terraceos al Atardecer seguirán este verano con dos citas más: el sábado 22 de julio con Lord Byron, grupo de versiones de grandes éxitos del rock con base en Logroño, y el 9 de septiembre con The Nowhere Plan, tributo a The Beatles.

Bodega Hacienda López de Haro forma parte de la Compañía de Vinos Vintae, que nació en 1999 de la mano de José Miguel Arambarri, empresario riojano y enamorado del mundo del vino.

Enseguida se unieron sus hijos, Richi y José Miguel, convirtiendo a la empresa en una compañía de vinos joven y dinámica, con proyectos honestos asentados en distintas zonas del norte de España como Bardos en Ribera del Duero, Matsu en Toro o Le Naturel en Navarra.