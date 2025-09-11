La XI edición de la Escuela Femenina de Fútbol 'FRF' ya está en marcha - FEDERACIÓN RIOJANA DE FÚTBOL

LOGROÑO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XI edición de la Escuela de Fútbol Femenina de la Federación Riojana de Fútbol (FRF) abre su periodo de inscripción y encara su undécima edición, con una salud de hierro (en la anterior edición tuvo 78 alumnas inscritas) y convertida en un referente de deporte y valores en el fútbol femenino riojano.

Más de una década fomentando el fútbol y el deporte (comenzó en 2014, cuando el fútbol femenino en La Rioja era incipiente), que la convierte en un vehículo para:

1) dar a conocer el fútbol femenino a un nivel no competitivo (aunque también de aprendizaje técnico y mejora), con el fin de impulsar la participación de las niñas en este deporte.

2) evitar el abandono prematuro de las jóvenes deportistas promoviendo su continuidad en la práctica del fútbol.

3) socializar y disfrutar del tiempo libre.

4) favorecer la educación integral y la formación deportiva de las jóvenes.

Las 'clases' comenzarán el próximo 19 de octubre y finalizará el 31 de mayo de 2026 con doce sesiones que contarán como profesores con los técnicos de las Selecciones Riojanas femeninas.