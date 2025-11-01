El XVII Congreso del Partido Riojano se celebrará el domingo 14 de diciembre en Logroño

LOGROÑO 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Riojano (PR+) celebrará su decimoséptimo Congreso el domingo 14 de diciembre de 2025, en Logroño. La mayoría de las personas que componen la Comisión Permanente de la formación riojanista tomaron la decisión en una reunión que tuvo lugar en la tarde noche de ayer y que ha sido comunicada esta mañana a la afiliación.

La convocatoria llega tras la renuncia, este verano, del anterior presidente electo, Rubén Antoñanzas, que prosigue su carrera política como concejal en Logroño al frente de la oposición y centrado en fiscalizar la labor del Gobierno municipal de Conrado Escobar.

Posteriormente, la vicepresidenta primera, Rita Beltrán, que ejercía la dirección en funciones, también cedió el testigo a la vicepresidenta segunda, Montserrat Bañares, para continuar con su labor como concejala en Arnedo y estudiar su posible candidatura a la Presidencia del PR+, con la intención de garantizar que el proceso sea lo más transparente y limpio posible.

A partir de este sábado, 1 de noviembre, y durante una semana, la afiliación al corriente de sus obligaciones con el Partido Riojano puede presentar su candidatura para liderar esta formación, que cuenta con 43 años de trayectoria en defensa de La Rioja sin la injerencia de los intereses políticos estatales ni de otros territorios.