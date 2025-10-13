Las XXXII Jornadas del Alzheimer tratarán los nuevos tratamientos y la gestión emocional tras el diagnóstico

LOGROÑO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las XXXII Jornadas del Alzheimer, organizadas por la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de La Rioja, tratará los nuevos tratamientos, la gestión emocional tras el diagnóstico y la importancia de la detención temprana como temas centrales.

El programa se abre mañana, martes 14 de octubre, con la actuación de la coral de AFA Rioja, Voces para el Recuerdo, y con una charla a cargo de la neuróloga y coordinadora de la Unidad de Trastornos Cognitivos y Demencias del Servicio de Neurología del Hospital San Pedro, Belinda Matute, bajo el título 'Nuevos tratamientos anti-amiloide en enfermedad de alzheimer'.

El miércoles, la psicóloga de AFA Rioja experta en Neuropsicología Clínica, Anabella Martínez, ofrecerá la charla 'Inteligencia emocional, cómo gestionar las emociones' para abordar la importancia del trabajo psicológico en las personas que sufren la enfermedad y en su entorno.

El jueves las Jornadas se clausuran con la conferencia 'Papel de Atención Primaria en la sospecha diagnóstica y manejo del deterioro cognitivo temprano' del médico de Atención Primaria en el Centro de Salud de Haro, el doctor José Luis Trapero.

La enfermedad de Alzheimer es la principal causa de demencia, ya que representa hasta el setenta por ciento de los casos. Según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), se estima que en España la enfermedad de Alzheimer afecta a unas 800.000 personas y cada año se diagnostican unos 40.000 nuevos casos. En La Rioja se considera que hay aproximadamente casi 8.000 afectados por prevalencia de edad.

AFA RIOJA es una entidad que se constituyó en 1993, que en la actualidad agrupa a 538 socios, atiende a 206 usuarios y cuenta con dos centros en Logroño en los que trabajan 22 profesionales.

La entidad tiene como objetivos ejercer la representación de los enfermos de Alzheimer y sus familiares en las distintas esferas sociales, así como canalizar sus demandas, presentes y futuras, a las diferentes administraciones.

También, sensibilizar a la sociedad sobre los problemas que conlleva la enfermedad de Alzheimer en todos sus aspectos; y facilitar y mejorar la asistencia a los enfermos y sus familiares, mediante acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de los enfermos, independientemente de la fase en la que se encuentren y de los recursos disponibles.

AFA Rioja cuenta con psicólogos, trabajadoras sociales, terapeutas ocupacionales, auxiliares y musicoterapeutas. Ofrece, entre otros servicios, programas de sensibilización, información, orientación y asesoramiento, así como talleres de estimulación cognitiva.