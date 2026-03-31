Ya se pueden solicitar las ayudas municipales para la contratación de atención domiciliaria para mayores de 85 años

LOGROÑO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ya pueden solicitarse las ayudas municipales para la contratación de personal empleado para atención domiciliaria para las personas mayores de 85 años que residan en sus domicilios y que precisen de cuidados profesionales no adscritos al sistema riojano de dependencia.

El Ayuntamiento de Logroño ha habilitado una nueva línea de ayudas económicas para personas mayores de 85 años, que cuentan en esta tercera edición con una cuantía total de 110.000 euros. Las ayudas ya pueden solicitarse y el plazo finaliza el próximo 10 de abril.

Las ayudas pueden alcanzar los 2.000 euros anuales y suponen un nuevo recurso para facilitar que las personas mayores puedan permanecer en su entorno natural y familiar, a la par que se favorece la contratación de personas cuidadoras en este ámbito.

Entre los principales requisitos figuran tener cumplidos 85 años o cumplirlos el año de la convocatoria; estar empadronado en Logroño; y contar con una persona contratada para el cuidado, tanto en jornada completa de 40 horas semanales como en jornadas que sumen 20 horas por semana.

No podrán solicitar estas ayudas económicas aquellas personas que reciban servicios y prestaciones adscritos al Sistema Riojano de Dependencia, a excepción de Teleasistencia; ni aquellas que tengan algún tipo de deuda pendiente con la Hacienda Municipal.

El texto íntegro de la convocatoria está disponible en la página web del Ayuntamiento de Logroño: www.logrono.es .

La solicitud de la ayuda, cuyo modelo se encuentra en la web municipal (logrono.es), se debe presentar junto con la documentación indicada en las bases en el Registro General del Ayuntamiento de Logroño, en el Registro Electrónico General del Ayuntamiento de Logroño (https://sedeelectronica.logrono.es) o en los restantes lugares y por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La concesión se resolverá a través de un procedimiento de concurrencia competitiva y estará supeditada a la existencia de crédito disponible en cada momento. Se establecerá un sistema de puntos por el que se valorará cada solitud teniendo en cuenta el tipo de jornada contratada con el profesional de atención a domicilio, la renta per cápita; y la situación convivencial (si el usuario vive solo o con terceros).