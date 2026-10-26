Yon Serrano y su panadería artesana 'Pan Comido', en Logroño, Emprendedor del Mes del Gobierno de La Rioja

La panadería artesana 'Pan Comido', en Logroño, Emprendedor del Mes del Gobierno de La Rioja - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha otorgados el reconocimiento de Emprendedor del Mes a Yon Serrano, por su proyecto de establecer una panadería artesanal y de barrio en Logroño bajo el nombre de 'Pan Comido', situado en la calle Vara de Rey, 68.

Un reconocimiento que este lunes le ha entregado la consejera de Economía, Belinda León, junto al gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, y la responsable del Departamento de Creación de Empresas y Atención a Emprendedores de la FER, Rocío Bazán.

En palabras de León, el programa EmprendeRioja impulsado por el Gobierno de La Rioja ha valorado "un proyecto muy personal que busca ofrecer un producto de calidad, hecho en su propio obrador, lo que supone cuidar los procesos, respetar los tiempos, aprender y mejorar cada día, manteniendo el carácter cercano de una panadería de barrio".

Este proyecto "se alinea con nuestro compromiso y respaldo hacia el oficio artesano y el comercio de proximidad, que garantiza las necesidades más básicas, así como un trato personalizado y cercano que lo hace único y necesario".

Durante el acto de entrega, la consejera ha incidido en la importancia de estos reconocimientos, que ponen en valor la figura del trabajador autónomo y del emprendedor.

Se ha referido, en conceto, al programa EmprendeRioja, "un plan estratégico que busca fomentar iniciativas emprendedoras como esta, aportando un asesoramiento personalizado, la mejor formación e información posibles, financiación a medida, espacios para poner en marcha su iniciativa y un respaldo en la captación de negocio".

Por su parte, Serrano ha explicado que 'Pan Comido' "nace de mi experiencia y de mi forma de entender la panadería".

"Empecé en el oficio con 16 años, aunque desde pequeño crecí rodeado de harina, masas y hornos en un obrador familiar. Allí aprendí el oficio y, sobre todo, el valor del trabajo artesanal y de hacer las cosas con cuidado", ha relato.

Después, "trabajé en otras panaderías y esa experiencia me hizo darme cuenta de que quería hacer las cosas de otra manera. Creía que se podía apostar más por la calidad, utilizar mejores ingredientes, cuidar más cada elaboración y, especialmente, respetar los tiempos que necesita el pan".

"De ahí surgió la decisión de abrir mi propio negocio y poder trabajar de acuerdo con esa forma de entender el oficio", ha conluido el galardonado.