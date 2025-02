ZBE Logroño, "en fase inicial", no conllevará "restricciones" a vecinos o autorizados y podrá tener medidas temporales

LOGROÑO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Logroño, prevista en los barrios de Madre de Dios y San José, se encuentra aún "en su fase inicial" de tramitación", si bien, como ha afirmado la portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz, no conllevará "restricciones" a vecinos o personas autorizadas y podrá tener medidas temporales en función de los indicadores ambientales.

Así lo ha avanzado Sanz durante su intervención en el pleno ordinario correspondiente al mes de febrero, que el Consistorio logroñés está celebrando este jueves, en respuesta a una moción conjunta presentada por los Grupos Municipales del PSOE, Unidas Podemos-IU y Partido Riojano.

Una propuesta en la que estas tres formaciones reclamaban "un análisis técnico y fundamentado en la creación de la Zona de Bajas Emisiones". Sobre la moción, ha intervenido en primer lugar, como portavoz de las asociaciones vecinales de estos barrios, Ana Carmen Jiménez, quien ha criticado que se comunicara la implantación de la ZBE en Madre de Dios y San José "el 27 de diciembre, en plenas navidades".

"Fue la primera noticia para los vecinos, lo que genera alarma y recelos", ha asegurado la portavoz vecinal, quien ha reconocido "la importancia de la ZBE, además de ser de obligado cumplimiento por ley", frente a lo que ha considerado que "lo presentado parece ineficaz, inconsistente, fragmentado, carente de participación y consenso, y poco riguroso, solo para cumplir tramite legal".

Por eso, ha mostrado su "oposición a esta implementación" de la Zona y ha instado al Gobierno municipal "a trabajar para su implantación real, dejándose de apaños y subterfugios, reconsiderando la implantación de estas zonas y buscando alternativas que beneficien a toda la ciudad".

GRUPOS.

En la intervención de los Grupos Municipales, en defensa de la moción, en primer lugar, el regionalista Rubén Antoñanzas ha hecho referencia a que "los vecinos no han podido ser más claros, se enteraron por la prensa generando alarmas", a lo ha sumado que "a la oposición solo se nos ha dado un resumen de un informe que no hay por donde cogerlo". "Se ha utilizado a los vecinos por el Gobierno local por una decisión politica. Tómense en serio este asunto", ha concluido.

La portavoz de Unidas Podemos-IU Amaia Castro ha criticado que "al Gobierno local se le llena la boca hablando de consenso y participación pero ya no se lo cree nadie" y ha considerado que "lo han hecho mal, corriendo, a la fuerza, aplicando el rodillo y mintiendo, con un anuncio unilateral sobre la campana para no perder fondos europeos", llegando a acusar al alcalde de "ser negacionista del cambio climático".

Desde VOX, su concejal Patricia González Lacarra ha considerado la ZBE "una medida innecesaria y perjudicial para la ciudad, impuesta desde Bruselas sin tener en cuenta las peculiaridades de Logroño", por lo que la ha considerado "una excusa para aplicar políticas que no responden a las necesidades de la ciudadanía". En ello ha incidido su portavoz, María Jiménez que ha advertido de "limitaciones a la libertad de circulación, inseguridad jurídica o barrera para la economía, no va a resolver ningún problema en Logroño, es ineficaz y crea desigualdad".

Por parte del PSOE, el edil Iván Reinares ha argumentado que "se trata de una moción propositiva, por un modelo de ciudad sostenible proyectado a largo plazo, que debe abarcar movilidad y regeneración urbana, hablando de zonas verdes, peatonales, movilidad activa fomentando recorridos en bici o a pie, entre otras cosas".

Por contra, la propuesta para Madre de Dios y San José "adolece de todos estos puntos imprescindibles para una ZBE", acusando igualmente al alcalde "de negacionismo" y de "falta de modelo que tienen para la ciudad, una muestra más de improvisación y mala gestión".

La portavoz del Gobierno local y del PP Celia Sanz ha defendido que se ha realizado un estudio para la ZBE, aunque ha lamentado que "quizá no se ha hecho suficiente difusión", señalando que se planteó una reunión informativa sobre el proyecto para 150 colectivos de la zona "a la que solo acudieron 15". Sí ha insistido en que se ha hecho y se va a seguir con la participación.

Ha reconocido que "compartimos la inquietud de que esa ZBE es una imposición legal", pero se ha puesto "a disposición de los vecinos", apuntado que el proyecto "está en una primera fase, a partir de aquí hay que elaborar una ordenanza en la que se va a tener en cuenta el dia a dia de los vecinos".

"No se va a establecer ninguna medida que no sea proporcional a los indicadores con los que cuenta Logroño, se va a buscar lo menos restrictivo y más ajustado a las necesidades de la zona. No va a haber ninguna restricción para los vecinos, no van a tener que cambiar de coche y van a poder realizar su día a día con normalidad", ha afirmado Celia Sanz.

Ha adelantado que se implantarán varios estados de acceso, como los exentos, para vecinos, personas con aparcamientos en propieda o alquiler en la zona, y hasta "familiares se va a poder solicitar una autorización, por ejemplo, para recoger a personas mayores".

Además, ha sumado que "se podrá establecer una temporalidad, ya que va a haber medidores de la calidad del aire, y eso dará también unas cifras, que, si son positivas, podrán desaparecer las restricciones" que, ha insistido una vez más "no van a afectar a los residentes".

ALCALDE.

Para cerrar el debate, ha intervenido el alcalde Conrado Escobar, quien, además de expresar su agradecimiento a los Grupos Municipales y a la representante vecinal, ha afirmado "entender el malestar de los vecinos".

"En política municipal lo importante es tomar decisiones, pero sobre todo es importante cómo tomarlas. Siempre hemos hecho gala de implicarnos en el diálogo y la escucha, quizá no hemos establecido los canales adecuados, así que es necesario encontrar espacios para trabajar en común a partir de lo que tenemos ahora encima de la mesa. Con calma y sosiego se trabaja mejor", ha defendido.

En palabras de Escobar, "lo más importante es hablar del barrio, y de lo que supone la implantación de ZBE", reseñando que "la decision que tomemos impactará en el barrio, debemos emplazarnos a trabajar en común, porque mi deseo es que las medidas que se tomen, sean las que sean, impacten en positivo para el barrio".

Y ha concluido subrayado que las ZBE "son salud", defendiendo que "en Logroño tenemos una de las mejores calidades del aire de España, el doble de lo exigido en las normas, porque entre todos hemos hecho una ciudad saludable y que quiero seguir construyendo", por eso, ha recordado la apuesta "en esta legislatura por ser una ciudad más verde, más peatonal y con más transporte publico".

"Con estos indicadores no sería necesaria la ZBE, hay que hacerlo por imposición legal, pero hay hacerlo con los vecinos, porque lo que queremos es que, al final, lo que se adopte mejore el barrio. Tenemos que seguir trabajando en común con calendario razonable y teniendo como meta la salud, porque si los indicadores son buenos, prácticamente no habrá que tomar ninguna medida. No sé si vamos a salvar el planeta, pero mejoraremos Madre de Dios y San José", ha finalizado Conrado Escobar.