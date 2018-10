Santos Campano dice que no ha decidido si repetirá en el cargo, pero asegura que el puesto "desgasta mucho"

Actualizado 27/01/2010 15:31:59 CET

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Salvador Santos Campano, aseguró hoy que aún no ha decidido si se presentará como candidato a las próximas elecciones de la entidad cameral, aunque reconoció que el puesto "desgasta mucho".

"Esto desgasta mucho y se hace todo por amor al arte. Yo no paso ni los gastos y eso te sale caro. Son muchas horas", respondió Santos Campano al ser preguntado sobre si ya ha tomado una decisión sobre su posible candidatura. "No lo he decidido, lo haré cuando llegue el momento", comentó.

A preguntas sobre la compatibilidad de Arturo Fernández como presidente de la CEIM y posible candidato de la Cámara, Santos Campano recalcó que es posible, puesto que "no hay nada que lo prohíba". "Que se pueda hacer o no es diferente", precisó.

Además, recordó que la recomendación que realizó la Asamblea de la CEIM sobre esta compatibilidad se ha realizado en las dos elecciones anteriores. "Esa recomendación se ha hecho siempre y yo vengo de la CEIM. De hecho, soy vicepresidente. La recomendación no es nueva", reseñó.