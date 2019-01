Investigadores del CEU publican una escala que evalúa buenas prácticas en el trato a personas mayores

Publicado 10/01/2019 12:27:59 CET

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La revista internacional Psychogeriatrics ha publicado el artículo 'Development and assessment of the content validity of the professional good practices scale in nursing homes', en el que se describe el desarrollo y la validación de una escala que evalúa las buenas prácticas en el trato a personas mayores en instituciones, según ha informado la Universidad CEU San Pablo.

Los autores de la investigación son los profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y miembros del grupo de investigación en Gerontología de la universidad Gema Pérez Rojo, Cristina Noriega, Cristina Velasco y Javier López.

El objetivo de estos investigadores ha sido desarrollar y evaluar la validez de contenido de una escala de buenas prácticas dirigida a profesionales que trabajan en residencias.

La escala está basada en la tipología desarrollada por Kayser-Jones, incluyendo cuatro subescalas: Personalización, Humanización, Ausencia de infantilización y Ausencia de victimización.

La validez de contenido fue analizada por un panel de ocho expertos y la versión final de la escala incluye 56 ítems con niveles apropiados de congruencia, relevancia y claridad. El uso de esta escala permitirá a los profesionales detectar y desarrollar programas de concienciación e intervención que promuevan las buenas prácticas a personas mayores en instituciones.

En esta línea, los autores de este estudio están desarrollando una segunda fase del proyecto basada en la detección e intervención de buenas prácticas en instituciones, fase que sigue abierta a centros interesados en colaborar.

El artículo destaca la importancia de la atención cerrada en la persona, modelo que en los últimos años está proliferando en el campo de la Gerontología y que busca garantizar el ejercicio de los derechos de quienes precisan apoyos y preservar su dignidad, autodeterminación y estilo de vida.

Además, la formación de profesionales y la organización de las instituciones en la promoción de buenas prácticas son puntos clave para la prevención del maltrato a personas mayores, así como para garantizar la calidad de vida tanto de las personas mayores como de los profesionales.

Por ello, dos de los autores, Gema Pérez Rojo y Cristina Noriega, codirigen junto a la presidenta de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal, Pilar Rodríguez, el Experto Universitario en 'Intervenciones en Gerontología, discapacidad y familias según el modelo de atención integral y centrada en la persona'.