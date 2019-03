Jaime Mayor Oreja recibirá el lunes el Premio CEU a la Defensa Pública de la Vida

Publicado 20/03/2019 17:46:57 CET

La Universidad CEU San Pablo entregará el próximo lunes 25 de marzo el Premio CEU a la Defensa Pública de la Vida 2019 al presidente de la Fundación Valores y Sociedad y de la Federación Europea One of Us, Jaime Mayor Oreja, y el Premio 'Bárbara Castro. A un corazón de madre' a Diana Comas, una joven economista que abandonó su carrera profesional para cuidar de sus mellizos.

Los galardones serán entregados en el marco de la Jornada CEU por la Vida, organizada por el Instituto CEU de Estudios de la Familia y la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP). El acto se celebrará a las 13,00 horas en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Este año, el Premio CEU a la Defensa Pública de la Vida 2019 se entregará a Jaime Mayor Oreja "por su infatigable labor a favor de la vida"; y el Premio 'Bárbara Castro. A un corazón de madre', a Diana Comas por su "lucha" tanto para sacar adelante a sus hijos, uno de los cuales sufrió un derrame cerebral, como por ella misma, ya que tuvo que superar un cáncer de mama.

"Así es Diana, va por la vida con un sentimiento de gratitud hacia los demás que son su mejor carta de presentación y gracias a Dios pudo recuperarse de su enfermedad y a día de hoy disfruta de sus hijos de una manera plena. Su hija Almudena está en la etapa de infantil en el mismo colegio donde estudió su madre, el Mater. Y su hijo Sancho es feliz en un colegio de educación especial cerca de su casa", explica la hermana de la premiada.

Durante la jornada, la Universidad CEU San Pablo también entregará

los Premios a la Creatividad en Defensa de la Vida a los Alumnos de los Centros Universitarios del CEU.