Abierta una nueva convocatoria del programa Talents de Bisutex para impulsar a diseñadores emergentes

Bisutex abre una nueva convocatoria de su programa Talents para impulsar el talento de diseñadores emergentes de bisutería y complementos - IFEMA MADRID

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bisutex, la Feria Internacional de la Bisutería y los Complementos, ha abierto una nueva edición de Bisutex Talents, una iniciativa dirigida a descubrir y dar visibilidad a nuevas propuestas creativas que "están marcando el futuro del sector".

Según recoge Ifema Madrid en un comunicado, el plazo de inscripción está abierto hasta el 14 de julio. El fallo del jurado se hará público el 17 de julio de 2026 a través de los perfiles oficiales de Bisutex en redes sociales.

La firma premiada tendrá la oportunidad de presentar su colección en la próxima edición de Bisutex, que se celebra del 24 al 27 de septiembre en Ifema Madrid, dentro del espacio MINIS, en contacto directo con empresas, compradores y profesionales del sector.

Dirigido a diseñadores, emprendedores y jóvenes marcas, el concurso reconocerá colecciones que destaquen por su identidad, creatividad y capacidad para conectar con el mercado, en "un momento en el que la bisutería y los complementos evolucionan hacia propuestas cada vez más diferenciadas y con mayor valor añadido".

Con más de 150 empresas nacionales e internacionales ya confirmadas en la Feria, Bisutex Talents ofrece a los participantes una plataforma para dar a conocer sus colecciones en un entorno profesional y especializado.

Las propuestas serán evaluadas por un jurado de expertos del sector que valorará la originalidad, la calidad del diseño, la sostenibilidad y su viabilidad comercial, con el objetivo de identificar proyectos con recorrido en el mercado.

Bisutex, del 24 al 27 de septiembre, coincide en fechas con Madridjoya, que convoca su única cita anual con una propuesta centrada en la joyería y la relojería más exclusiva. De este modo, ambas citas reunirán en Ifema Madrid "a los principales segmentos del sector".