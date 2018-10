Alrededor de 50 firmas participarán en el área Mini de Bisutex

Publicado 11/07/2018 17:30:19 CET

Alrededor de 50 firmas participarán en el área de stands Mini --destinada a jóvenes diseñadores-- del Salón Internacional de la Bisutería y Complementos Bisutex, que tendrá lugar en Ifema del 12 y el 16 de septiembre.

A dos meses y medio para la celebración de Bisutex, su área de stands Mini ya tiene todo este espacio comercializado, lo que la organización ha calificado como un "éxito", según ha informado en un comunicado Ifema.

Este espacio, en el que participarán casi 50 marcas nacionales e internacionales, se ha "afianzado como plataforma estratégica para el impulso y promoción del talento emergente en este ámbito".

Por el momento, han reservado espacio en Mini Bisutex las marcas 2enespiral, Adela Alemany, Anastasia Benítez, A. Santini, Cabuxa, Arte y raza, Bangalore, Carolina Olivares, Coco de Mar, Concha Pi, CMenéndez, Chama Navarro, Elza pereira-esmaltes, Fili Plaza, Flippan look, Grao-gayoso, Hissia, Kutula kiss, Llenadegracia, Indiane, Jorgue Fernández, Joyasdepapel, La gitana loca, Lamai, Laura terns, Lavani jewels, Lunetta Spain, Koloko line, Magdala, Mamayo, Maka dama, Marian, Marita & me, Marys joyas, Miguel Granados, Mua mua, Oana Millet, Paca peca, Pastacuita Barcelona, Plata loca, Rosa Méndez, Rosi López Orfebreria, RP chic uno, Silvereira, Supercheria, Tagua by Soraya Cedeño y Valle

Además de las novedades presentada en el apartado Mini, las empresas del sector presentarán en Bisutex "innovadoras colecciones cargadas de calidad y confección artesanal".