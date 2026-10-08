Aplazado a 2027 el festival Madhorror por la instalación del Centro de Proceso de Datos del 29N

MADHORROR aplaza la celebración de su primera convocatoria a octubre de 2027 - IFEMA MADRID

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Madhorror, el festival internacional dedicado al género de terror, ha aplazado a octubre de 2027 la celebración de su primera edición debido a las dificultades para desarrollar el evento en el espacio previsto en Ifema Madrid, donde se va a instalar el Centro de Proceso de Datos de las elecciones del 29N.

Según traslada Ifema Madrid en un comunicado, los pabellones 12 y 14 del recinto ferial reúnen las "condiciones técnicas y operativas" necesarias para acoger este dispositivo electoral, "tal y como vienen haciendo de forma ininterrumpida desde 2014".

Ante esta circunstancia, se ha decidido aplazar la primera convocatoria de Madhorror hasta 2027, con nuevas fechas fijadas entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre, coincidiendo así con la celebración de Halloween.