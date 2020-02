ARCO "trabaja con normalidad" a dos días del arranque de la feria y sin bajas de galerías italianas

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La feria internacional de arte contemporáneo ARCOMadrid continúa "trabajando con normalidad" a dos días del arranque del evento, sin verse afectado por cancelaciones de participantes italianos de última hora debido al coronavirus.

"Estamos trabajando con normalidad y no hemos recibido ninguna llamada desde Italia", han señalado a Europa Press fuentes de la organización. ARCO tendrá lugar desde el próximo miércoles 26 de febrero hasta el domingo 1 de marzo.

La participación de Italia en esta feria se encuentra en el programa oficial, a través de seis galerías: Studio Trisorio, Spazio A, Giorgio Persano, Francesca Minini, Massimo Minini y Prometeo, además de otra galería que se encuentra en la sección Opening (Galleria Più).

Las autoridades sanitarias de Italia ya han confirmado hasta el mediodía de este lunes cinco víctimas mortales y más de 200 personas contagiadas por el brote originado en la ciudad china de Wuhan. Además, las autoridades de la región italiana del Véneto han anunciado la suspensión del Carnaval de Venecia mientras que el gobierno local lombardo ha cancelado los eventos previstos en el teatro de La Scala.

Los responsables de ARCO ya señalaron a principio de mes que "no se espera" que el coronavirus tenga ninguna repercusión en el evento, a pesar de que se contará con un protocolo para cualquier incidencia.

Tanto el director general de Ifema, Eduardo López-Puertas, como la directora de Arco, Maribel López, apuntaron que para esta edición no se esperan ni galerías asiáticas ni la presencia de coleccionistas de la zona del sudeste asiático, más allá de lo previsto en el programa 'Mapas asiáticos'.

Precisamente, la responsable de ese programa de Arco, Menene Gras, adelantaba en declaraciones a Europa Press que varios de los participantes estaban "preocupados" ante los problemas que podía causarles la alerta sanitaria y ponía en duda la participación de algunos de los seleccionados.

"Hay una preocupación evidente por cómo van a venir y cuál será la vuelta. Hay alerta máxima en estos países y nosotros desde aquí no lo percibimos del mismo modo", señalaba Gras, quien precisaba que en China y sudeste asiático hay un control de salidas "importante" y la gente "toma precauciones".

'Mapas Asiáticos' es un programa que desde el año 2004 reúne a críticos de arte, comisarios y artistas para que acudan a ARCO, que este año estará hasta el 1 de marzo. "No es un tema específico y no tenemos ni visitantes, ni coleccionistas de esta zona, así que no afecta", señaló entonces López-Puertas.

Además, tras ser preguntado por los problemas causados por el coronavirus en otros eventos como el Mobile World Congress, recordarón que en Ifema se celebran más de 100 ferias al año y a día de hoy conviven dos ferias cada semana.

"Lo que sí estamos haciendo es seguir las recomendaciones de higiene de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la parte preventiva de este asunto. Hemos implementado también un protocolo, pero trabajamos a ritmo normal y no esperamos afección", concluyó.