Arganda recupera la Feria del Vino tras 14 años y protagoniza su participación este año en Fitur

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Arganda del Rey recupera este año la Feria del Vino tras catorce años sin celebrarse y la presentará en la Feria Internacional de Turismo (FITUR).

De hecho, según recoge el Ayuntamiento en un comunicado, su participación tendrá este año esta recuperación como eje central bajo el lema 'Pídete un Argandá'.

Este evento se celebrará los días 25 y 26 de abril en la Plaza de la Constitución y con el que se recupera "una de las señas de identidad que tanto prestigio dio a Arganda en el pasado", según ha destacado el alcalde argandeño, Alberto Escribano.

Para ello, la exposición del stand consistirá en una recreación de un antiguo cocedero y lagar argandeño, que se podrá visitar desde este miércoles 21 de enero y hasta este domingo. Arganda del Rey da nombre propio a una de las 4 subzonas de la Denominación de Origen Vinos de Madrid, junto a Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias y El Molar, siendo además la que más municipios (54) y hectáreas (5.896) comprende.

"La apuesta por la recuperación de nuestros símbolos y nuestras raíces es total y no existe mejor escaparate para promocionar nuestra tradición que Fitur. La Feria del Vino de Arganda fue en su día una de las más prestigiosas en el panorama nacional y queremos que vuelva a ser así", ha concluido Alberto Escribano.