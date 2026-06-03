Automoción y posventa, protagonistas la próxima semana en el Global Mobility Call

Global Mobility Call - IFEMA MADRID

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La automoción y la posventa serán protagonistas del 9 al 11 de junio en el Global Mobility Call, que se celebrará en Ifema Madrid y reunirá a fabricantes y concesionarios para abordar la transformación del automóvil.

El evento, articulado en torno a diez grandes itinerarios estratégicos (pathways), sitúa a la automoción como "uno de los pilares de la movilidad del futuro", especialmente a través del bloque dedicado a industria del automóvil y software, que conectará tecnología, negocio e innovación, ha informado el consorcio en un comunicado.

Uno de los epicentros del congreso será el España Auto CEO Summit, que tendrá lugar el día 10 de junio a las 10.30 horas en el Auditorio, en el pabellón 5 de Ifema Madrid, con la participación de los principales fabricantes presentes en España --Toyota, Stellantis, Iveco u Omoda & Jaecoo-- y bajo la moderación de Anfac.

Sobre la mesa estarán los grandes desafíos del sector, como la competitividad industrial en Europa hasta la aceleración del vehículo electrificado, pasando por el salto hacia el vehículo definido por software. Ese mismo día, a las 11.30 horas , se celebrará 'La Movilidad Consciente', a cargo del presidente de Volvo, José María Galofré.

A continuación, a las 12.30 horas, tendrá lugar la sesión 'Servicios de Coche Conectado: Seguridad y Nuevos Modelos de Negocio', centrada en cómo la conectividad está redefiniendo tanto la protección del usuario como las oportunidades de monetización del dato.

LA NUEVA ERA DEL CONCESIONARIO

En paralelo, la distribución oficial vive su propia revolución. Faconauto, con la participación de su presidenta, Marta Blázquez, pondrá el foco en cómo el concesionario "se adapta a un entorno marcado por la electrificación, la digitalización y un cliente cada vez más exigente".

Este proceso de transformación se abordará también en la sección 'Marca y concesionarios: partnership para un cliente más exigente', que se celebrará el día 10 de junio a las 17.10 horas en el Ágora Change by Commitment, situado en el pabellón 5 de Ifema Madrid.

La sesión analizará la evolución de la relación entre fabricante y redes de distribución a partir del estudio 'Dealer-Manufacturer Relationship (DMR) - European Insights', presentado por Alex Fava (Quintegia). Participarán el secretario general de la Asociación de Concesionarios Mercedes-Benz España, Borja Llordén; el director general de Quintegia, Fabio Barbisán; el research manager de Quintegia, Alex Fava, y el director general de Faconauto, José Ignacio Moya.

TALENTO, DIVERSIDAD Y TRANSFORMACIÓN

El talento será otro de los ejes clave del programa. El día 10 junio a las 12.30 horas en el Ágora Progress by Performance, en el pabellón 5, se celebrará la mesa 'Women Driving Mobility: iniciativas, talento y transformación en acción', centrada en el impulso del talento femenino en la automoción.

La sesión abordará iniciativas reales en marcha, así como los retos para escalar la diversidad en todo el ecosistema. Participarán la presidenta de Faconauto, Marta Blázquez; la presidenta de Unespa, Mirenchu del Valle; la responsable de Flotas, RAC y VO de Skoda España, Laura Gómez Palet; la directora de Operaciones de Renault España, Raquel Fanjul-Fanjul; la presidenta de AMDA, Elisa Gil; y la presidenta del Consejo de Mujer e Ingeniería de la Real Academia de Ingeniería, Ángeles Santamaría.

Asimismo, Global Mobility Call reunirá a las principales asociaciones del sector --Ancera, Cetraa, Conepa, Fagenauto, Ganvam y Sernauto-- en distintas mesas centradas en los desafíos que afronta el conjunto del ecosistema en el actual contexto de cambio de la movilidad.

El encuentro congregará a representantes de toda la cadena de valor -automoción, distribución, reparación, componentes y servicios de movilidad- con el objetivo de compartir visión sobre la evolución tecnológica, regulatoria e industrial del sector.

A lo largo del programa se abordarán cuestiones clave como la sostenibilidad, la digitalización, la conectividad, la electromovilidad y los nuevos modelos de movilidad compartida, así como su impacto directo sobre talleres, fabricantes de componentes, redes de distribución y servicios vinculados a la posventa.

En este contexto, el talento y la capacitación profesional adquieren un protagonismo creciente. Así, Sernauto impulsará la sesión 'Workshop sobre Estrategia de Talento en Automoción. Formación ágil en upskilling/reskilling para liderar la movilidad', que tendrá lugar el 10 de junio a las 10.30 horas, centrada en la adaptación de las competencias profesionales a la transformación tecnológica del sector y en el impulso de nuevas fórmulas de formación continua.

El bloque se completará con la sesión 'ADAS: seguridad vial y avances hacia conducción automatizada', el 9 de junio a las 12 horas en el Foro Zero by Zeta, situado en el pabellón 5 de Ifema Madrid, donde Ricardo Olalla (Bosch) analizará la evolución hacia el vehículo definido por software y los avances en conducción automatizada, con el objetivo de avanzar hacia el horizonte de cero accidentes.

SOSTENIBILIDAD Y ECONOMÍA CIRCULAR

La descarbonización será protagonista el día 11 con dos sesiones clave. A las 13.15 horas en el Ágora Change by Commitment, se celebrará 'Economía circular del vehículo: soluciones sostenibles', con la intervención de Natalia Turon, directora global de Estrategia Corporativa de Seat. La mesa analizará cómo avanzar hacia modelos productivos más eficientes, impulsando la reutilización de materiales y la reducción del impacto ambiental en toda la cadena de valor.

Posteriormente, a las 13.45 horas en el Auditorio, tendrá lugar la sesión 'Neutral in Motion', una iniciativa que reúne a Aedive, Anfac, Feneval, Ganvam, AER, Faconauto, Sernauto y Anesdor. El objetivo es impulsar una transformación tecnológica que permita alcanzar una movilidad sostenible y descarbonizada, con horizonte en la neutralidad climática en 2050.