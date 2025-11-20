El avance de España en electrificación y descarbonización marcan la segunda jornada de Genera y Matelec

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La segunda jornada de la Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización, un encuentro profesional que integra las ferias Genera y Matelec, ha estado protagonizada por el avance "en la buena dirección" para "impulsar la transición energética y la transformación del modelo industrial".

La inauguración oficial del evento ha estado a cargo del secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, junto con el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, con su participación en la jornada del IDAE 'Por una reindustralización verde y competitiva', ha apuntando Ifema Madrid en un comunicado.

Durante su intervención, García Brustenga ha destacado que España "avanza en la buena dirección, y el sector energético se está convirtiendo en un orgullo industrial para el país". Pos su lado, Groizard ha apelado a "escuchar las necesidades del sector energético y trabajar en común con el Gobierno para desarrollar normas y ayudas que consigan un crecimiento sostenible de la economía española".

La jornada del IDAE ha tenido lugar en el principal espacio de debate de la semana, el Global Forum, durante la cual su director, Miguel Rodrigo, ha destacado el apoyo del Instituto a ambas ferias casi desde el inicio. "IDAE está en el adn de las ferias, donde ha visto que el sector energético se ha convertido en una auténtica cadena de valor renovable hecha en España. Ahora toca acercar esos logros al público en general para conseguir un crecimiento sostenible de la economía que alcance a la ciudadanía", ha señalado.

La Sala A del Global Forum ha completado el día con las aportaciones de CIDE sobre mercados de flexibilidad, mientras que en la Sala B del Global Forum han tenido lugar siete jornadas técnicas organizadas por APPA Renovables.

En estas últimas se han tratado diversos temas y tecnologías como electrificación, integración de eólica y fotovoltaica, minihidráulica y bombeos, autoconsumo, almacenamiento, biomasa eléctrica, energías marinas y gases renovables.

Un análisis completo de la actualidad de la transición energética, de la mano de más de 30 profesionales del sector. "Hogares y empresas pueden dar un paso decidido hacia la descarbonización electrificando usos fósiles como calderas o vehículos. Esa electricidad ya proviene en un 57% de renovables", han destacado.

Además, la actividad ferial en los más de 34.000 metros cuadrados de los pabellones 3, 4, 6, 8 y 10 de Ifema Madrid donde se desarrollan Genera y Matelec, donde participan más de 800 empresas nacionales e internacionales, contempla también varios foros.

FOROS

Entre ellos, Foro Genera Solar, sobre cómo la IA y la innovación están impactando en la hibridación con almacenamiento. El espacio coordinado por UNEF especializado en energía solar fotovoltaica, se han compartido los últimos avances tecnológicos en I+D+i en España, para analizar los retos y oportunidades que presentan el almacenamiento energético y la hibridación como pilares del futuro de la fotovoltaica en España.

Nieves Vela, responsable de la División de Energías Renovables de CIEMAT y encargada de la apertura de la jornada, ha subrayado la importancia del almacenamiento como elemento estratégico para garantizar la seguridad energética, la gestión eficiente de la red y el despliegue de la fotovoltaica como energía base del sistema.

"Hablar de almacenamiento y digitalización no es hablar del futuro. Son ya herramientas indispensables para una transición energética segura, resiliente y asequible", ha explicado.

Los expertos han subrayado la importancia de la IA en el futuro de la fotovoltaica, como ha puesto sobre la mesa Luis Casajús (CENER). "Hay que digitalizar. Debemos asegurar datos de calidad de la operación de las plantas fotovoltaicas para poder aplicar algoritmos de IA para la detección automática de fallos y diagnóstico", ha dicho.

Además, ha tenido lugar la segunda jornada del Foro CAE's, organizado por ANESE y A3E, para hablar de los Certificados de Ahorro Energético (CAE) como herramienta clave para acelerar la eficiencia y la descarbonización. Ha arrancado con una mesa institucional en la que han participado Carlos Ballesteros, director general de ANESE, José Antonio de Lama, miembro de la junta directiva de AMI, Ginés Ángel García, presidente de A3E, y Adrián Ruíz, jefe de área en la Subdirección de Eficiencia y Acceso a la Energía (MITECO).

El director general de ANESE, Carlos Ballesteros, ha puesto en valor la unificación de Genera y Matelec en La Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización. "Es importante para la eficiencia energética porque estamos hablando de toda la cadena de valor, de la generación y de la demanda", ha apuntado.

Por su parte, el presidente de A3E, Ginés Ángel García, ha destacado "el impacto" que han tenido los CAE's en el sector y ha afirmado que "están siendo un éxito para todo el sector".

Finalmente, el jefe de área en la Subdirección de Eficiencia y Acceso a la Energía (MITECO), Adrián Ruíz, ha recogido el guante de las asociaciones asegurando que la administración está abierta a incluir y aplicar "las modificaciones que sean necesarias para que este sistema siga creciendo".

EL MUNDO DEL INSTALADOR

El Mundo del Instalador, espacio coordinado por FENIE, ha acogido diferentes talleres y formaciones, mientras se celebra al mismo tiempo la segunda jornada del Concurso de Jovenes Instaladores. Los 45 participantes siguen realizando las pruebas teóricas y prácticas que les hagan merecedores del primer puesto en el certamen. El nombre del ganador se conocerá el último día de la feria, cuando se clausure oficialmente.

En el espacio de jornadas técnicas en el Centro de Convenciones Norte, dedicado a hablar sobre nuevas tecnologías aplicadas a la electrificación y la descarbonización, la energía solar térmica, la eólica, el hidrógeno verde y la aplicación de la digitalización y la IA en las tecnologías solares térmicas han centrado el interés de los asistentes.

Durante las ponencias han participado expertos de la talla de Marisol Oropesa, estratega de negocios y marketing del sector solar térmico y divulgadora, que ha destacado el poder de las redes sociales para hacer llegar al público general aspectos energéticos clave.

Los participantes del Foro KNX han podido asistir a la ceremonia de entrega de premios del II Concurso de Mejores Experiencias con KNX 2025, y en los foros de networking NET situados en los pabellones 4 y 10 ha continuado el intercambio de buenas prácticas en electrificación y descarbonización a cargo de diferentes firmas y empresas.

JORNADA FINAL

La primera edición de la Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización pondrá el broche final este jueves con diferentes jornadas que tienen como protagonista a la electrificación de la demanda, innovación tecnológica, financiación e integración de toda la cadena de valor renovable.

Con la celebración de la primera Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización, según Ifema Madrid, Genera y Matelec refuerzan su posición como los principales espacios de encuentro profesional del ecosistema energético y eléctrico, ofreciendo una visión integral de la transición hacia una economía baja en carbono.