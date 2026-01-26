El Ayuntamiento hace un balance "extraordinario" de Fitur 2026, que ha inyectado 505 millones a la capital

Un estand de FITUR 2026. - IFEMA

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha hecho un balance "extraordinario" de la 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

La feria ha cerrado sus puertas este domingo generando un impacto de 505 millones de euros y superando los 255.000 visitantes totales, algo que la delegada considera que es para "estar tremendamente contentos", dado que "el año pasado no se llegó a 250.000".

Además, en declaraciones a los medios en la presentación del programa cultural '21 Distritos', Rivera de la Cruz ha elogiado el estand de Madrid, que "ha sido muy visitado", y ha recordado el "espectáculo" y la "diversión" que también están presentes en Fitur.

"Pero, sobre todo, esto es una feria profesional y toda la gente con la que nos hemos reunido nos ha dicho que han tenido reuniones muy fructíferas, que se han iniciado negocios y que están muy contentos de haber venido porque han podido trabajar muy bien", ha añadido.

Durante los días profesionales, se han consolidado las cifras de la última edición de 155.000 visitantes con un crecimiento del 12% de la visita internacional, en línea con el crecimiento del 11% de los expositores internacionales. Asimismo, el público general del fin de semana se consolida en los 100.000 viajeros.

Asimismo crecimiento del 11% respecto al 2025 en los ingresos para la ciudad de Madrid, sumado al aumento en la participación hasta alcanzar las 10.000 empresas, ha demostrado que el evento "ha ganado en calidad y eficiencia".