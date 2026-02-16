Ayuntamiento de Madrid subraya en Horeca el peso de hostelería en la economía y los 683.000 euros en ayudas municipales

Inauguración de HIP Horeca Professional Expo 2026 en IFEMA Madrid - AYUNTMIENTO DE MADRID

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha participado en la inauguración de la décima edición de HIP Horeca Professional Expo 2026, la cita europea de referencia para la hostelería, celebrada en Ifema Madrid, donde ha destacado la importancia del sector en la economía local y los 683.000 euros en subvenciones municipales.

Sanz ha destacado el compromiso del Ayuntamiento con estos profesionales y "el peso económico de un sector que es decisivo en España y en Madrid", ha informado el Consistorio en un comunicado.

El Ayuntamiento colabora con el sector hostelero a través de convenios con la Confederación Empresarial de Hostelería de España y Hostelería Madrid, entidad que ha recibido desde 2021 más de 683.000 euros en subvenciones municipales. Estas alianzas refuerzan la promoción de la gastronomía, el empleo y la competitividad de un sector estratégico para la economía madrileña, ha explicado.

A través de la Estrategia Integral de Fortalecimiento de la Actividad Comercial y Hostelera de la ciudad de Madrid 2025-2027, el Ayuntamiento impulsa la formación especializada, nuevas cátedras universitarias en colaboración con la Universidad Pontificia Comillas y la Universidad Francisco de Vitoria, la digitalización mediante la plataforma 'Todo está en Madrid' y cinco líneas de subvenciones que en 2026 suman más de 10,3 millones de euros.

Además continúa el apoyo a los más de 170 establecimientos centenarios con medidas fiscales como la bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de hasta el 95%.