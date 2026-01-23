Ayuso reivindica a Madrid como región de "tendencias y patrimonio" en Fitur y anima a conocerla "sin prisa"

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante la celebración del Día de Madrid en Fitur 2025, en la 45ª edición de la Feria Internacional del Turismo, (Fitur), en IFEMA, a 24 de enero de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado este viernes a Madrid como región de "tendencias, patrimonio y cultural" en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) y ha animado a conocer sus rincones, callejuelas y gastronomía "sin prisa".

Lo ha hecho en el Día de Madrid, en Ifema, donde ha señalado que la Marca Madrid llega "cada vez más lejos", también a las comunidades autónomas al ser una nación que "crece junta". En concreto, la región tiene ya once rutas con Asia y 15 con estados de Estados Unidos y Canadá en 2026, a lo que se sumarán otras nuevas conexiones con Monterrey o Toronto.

El estand de la región expresa "todo lo lejos que está llegando Madrid", que es "cruce de caminos de historia y vanguardia", que se va a impulsar también con el turismo deportivo y que encuentro su foco principal el año que viene con la Fórmula 1, entre más de 400 eventos deportivos, a lo que suma el estadio del Rayo, el Bernabéu o el Metropolitano como "grandes embajadores".

Con la Fórmula 1 se espera ingresar 1.100 millones de euros, ya que es "el evento de mayor impacto económico "jamás celebrado en la Comunidad de Madrid" y al "servicio de España entera", y que prevé una asistencia de 120.000 personas.

A nivel turístico, Ayuso ha indicado que se mantienen como objetivo prioritario países como México, Reino Unido y Estados Unidos, a lo que ha añadido también que la Comunidad de Madrid es "cultura" con 21 festivales propios en 135 municipios, entre los que destaca Hispanidad, que ya se ha convertido el "tradición" en solo cinco años.

"La Hispanidad nos demuestra cuánto nos une, nos une una forma de ver la vida", ha indicado, a la vez que ha hecho referencia a que Madrid acoge también "la primera plaza de toros del mundo" y es "el primero recinto musical".

MOMENTO "REALMENTE BUENO" PARA EL TURISMO

La presidenta ha agradecido a Ifema Madrid que un año más organice Fitur y cada año sea "mejor que el anterior a pesar de las dificultades". "Ifema es desde hace mucho tiempo un motor económico de Madrid y ahora más que nunca", ha señalado, además de insistir en que el turismo se ha convertido "en una de las fortalezas" de la región en un momento "realmente bueno" con más de 16,5 millones de personas que visitaron la región el año pasado de todos los rincones del mundo.

"Es además un sector que aposta y aporta 300.000 empleos en la Comunidad de Madrid. Nuestros museos, exposiciones, eventos, también la importancia que le damos a nuestro patrimonio natural y cultural hacen que quien visita Madrid lo haga cada vez durante más tiempo y gaste más dinero", ha enfatizado.

Ayuso ha subrayado el papel que tienen en esto los municipios, las bodegas y los productos gastronómicos, así como ermitas y parajes que tienen "cada vez el mayor interés para los turistas". "En definitiva creo que hay pocos lugares del mundo donde se pueda disfrutar de tanto en un espacio tan pequeño donde hay tantos contrastes. Un lugar que en un radio relativamente pequeño puede ofrecer patrimonio, cultura, vida, gastronomía, libertad y tendencias", ha apostillado.