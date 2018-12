Carlos Urroz dejará la dirección de Arco después de la próxima edición

Publicado 27/11/2018 18:19:38 CET

"Lo de Santiago Sierra nos enseñó a respetar a los artistas, pero no ha tenido que ver con mi decisión", explica el todavía director de la feria

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Carlos Urroz abandonará la dirección de la feria Arco al término de la edición de 2019 para "emprender nuevos proyectos, tal y como ha anunciado la dirección IFEMA, quien además ha nombrado a Maribel López como codirectora de la feria.

De esta manera, López ejercerá la codirección de ARCO conjuntamente con Carlos Urroz hasta el mes de marzo, cuando se hará oficial la renuncia. Posteriormente, la nueva codirectora --quien venía colaborando "estrechamente" con Urroz desde 2011-- tomará el relevo como directora de la feria de arte.

"Llevaba mucho tiempo preparando esto y había mucha rumorología, por lo que he decidido comunicarlo para que se vea claro que es una transición", ha explicado en declaraciones a Europa Press el todavía director de ARCO, quien ha añadido que la decisión estaba ya tomada "desde hace más de un año".

Así, ha defendido que esta renuncia no ha tenido nada que ver con la polémica de la edición pasada con la serie de fotografías 'Presos políticos' de Santiago Sierra, que fue censurada por la dirección de Ifema --decisión que Urroz no compartía--. "Eso nos enseñó que hay que respetar a los artistas y que Arco es un espacio de libertad, pero mi decisión no tiene nada que ver con eso", ha destacado.

"Después de nueve años en el mismo puesto te planteas cuál es tu futuro profesional y tras consultar y consensuarlo con Ifema, creo que lo mejor es trabajar en otros proyectos. Es normal que una persona a los nueve años cambie de trabajo", ha apuntado el director de Arco desde el año 2010.

Urroz ha reiterado que la dirección ha aceptado esta decisión de "una manera natural" --"lo que (la dirección) no quería es que hubiese una crisis", ha indicado--, al tiempo que entiende que la llegada de López es "una solución fantástica". "Es la mejor persona para hacerlo, la que conoce a los expositores y va a dar tranquilidad y continuidad al proyecto", ha aseverado.

Respecto a su labor, ha asegurado que si deja ahora la feria es "porque está en un nivel de estabilidad una vez superada la crisis". "Hay galerías que hacen negocio y tanto Madrid como Lisboa apoyan la feria, es un protecto consolidado", ha indicado.

MARIBEL LÓPEZ: "ES UN ORGULLO"

Por su parte, Maribel López ha señalado que dirigir ARCO "representa un enorme orgullo y una gran oportunidad para seguir trabajando por el arte". "Soy consciente de la responsabilidad y el reto que asumo, pero tengo la seguridad que da contar con un equipo humano excepcional y con el apoyo de una gran organización a la que agradezco su confianza", ha explicado en un comunicado.

López es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona, su trayectoria profesional ha estado orientada en su totalidad al ámbito del galerismo. Entre 1999 y 2007 fue la subdirectora de la Galería Estrany-de la Mota en Barcelona, su ciudad natal, y entre 2007 y 2010 dirigió Maribel López Gallery en Berlín.

En ambas etapas ha sido fundadora y miembro de dos equipos de comisariado, Creatures (1994-2000 en Barcelona) y The Office (2007 - 2010 en Berlin). Fue también la primera responsable de la sección Opening, Jóvenes Galerías en ARCOmadrid, para posteriormente integrarse en la organización de la feria como directora comercial y de programas comisariados.

"Estamos convencidos de que este modelo de transición en la dirección de ARCO aporta todas las garantías de éxito para dar continuidad al fuerte impulso que ha venido experimentado el proyecto ARCO, liderado por Carlos Urroz en estos últimos años", ha concluido Eduardo Lopéz-Puertas, director general de Ifema.