Casa Decor y ARCOmadrid renuevan su acuerdo de colaboración para el diseño de la Sala 45 en 2026

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Casa Decor y ARCOmadrid han renovado su acuerdo de colaboración para el diseño de la Sala 45 de la edición de 2026 del salón de arte contemporáneo, que en esta vez recaerá en el estudio Devesa & Agenjo.

Según ha informado Ifema Madrid en un comunicado, con esta alianza, ambas plataformas "refuerzan los vínculos que unen diseño, arte e interiorismo, un compromiso que se materializará en un espacio cálido y elegante", destinado a acoger múltiples eventos durante la feria que se celebrará del 4 al 8 de marzo.

Un equipo de colaboradores y profesionales de ARCO recorrió los 57 espacios de Casa Decor 2025 y se inspiró en la cocina que Devesa & Agenjo diseñó para la firma Delamora; "su estilo mediterráneo, elegante y atemporal, característico del estudio", fue determinante para dar forma al proyecto de la Sala 45.

Según el estilo del estudio Devesa & Agenjo, la Sala 45 recreará un ambiente mediterráneo, en materiales nobles, colores suaves, muebles de diseño, tejidos naturales y revestimientos cerámicos. En esta combinación de texturas y acabados, tendrá especial atención la factura artesanal dentro de una línea contemporánea.

"El concepto del proyecto pretende transmitir al visitante una sensación de armonía y bienestar a través de piezas de gran belleza natural, y así crear un espacio elegante y lujoso, pero sin estridencias", han explicado desde la organización.