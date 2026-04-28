Cerca de 500 empresas ya han solicitado su participación en la Semana de la Electrificación y Descabornización

Archivo - La Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización, un encuentro profesional que integra las ferias Genera y Matelec. Foto de archivo - IFEMA MADRID - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización 2026, formada por las ferias Genera y Matelec, avanza hacia su próxima edición y cuenta ya con cerca de 500 empresas que han solicitado su participación, ocupando cerca de 28.000 metros cuadrados en Ifema Madrid.

A siete meses de su celebración, estas cifras suponen ya aproximadamente el 75% del volumen alcanzado en la edición de 2025, confirmando "el fuerte interés" del sector por un evento que reúne, de forma integrada, todo el ciclo de la energía, desde la generación renovable hasta la electrificación y sus aplicaciones finales.

La Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, que volverá a contar con el respaldo institucional del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se consolida como "el espacio de referencia" para las energías renovables, el almacenamiento, el hidrógeno, la eficiencia energética y las soluciones para la descarbonización, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

Por su parte, la Feria de Soluciones para la Industria Eléctrica y Electrónica, Matelec, se sitúa como "el núcleo tecnológico de la electrificación" con soluciones ligadas a redes eléctricas, infraestructuras inteligentes, digitalización, eficiencia energética, automatización, almacenamiento y nuevos usos de la electricidad, así como a sectores clave como los fabricantes y distribuidores de material eléctrico, la iluminación y la domótica, fundamentales para trasladar la energía limpia a la industria, los edificios, la movilidad y las ciudades.

El proyecto de la Semana Internacional de la Electrificación y Descarbonización contará también con un respaldo de un amplio tejido asociativo y profesional, entre las que destacan con un espacio agrupado AFME, Aedive, Anese, A3E, UNEF, APPA, Secartys Y KNX, junto a otras con presencia de stand y participación en foros y actividades como Fenie, Adime, Anfalum, ATEG, Cogen, Asealen, entre otras muchas, además del apoyo de los principales medios de prensa técnica y especializada.