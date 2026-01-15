Los comensales tomarán "el mando" de la 24ª edición de Madrid Fusión, la más internacional de su historia

Presentación de la 24ª edición de Madrid Fusión - EUROPA PRESS

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Madrid Fusión Alimentos de España volverá a convertir a Madrid en la capital mundial de la gastronomía del 26 al 28 de enero en Ifema Madrid con una edición, la 24ª, que será la más internacional de su historia y la más experiencial para el comensal, que deja de ser un espectador pasivo para convertirse en un cliente informado, crítico y protagonista de la experiencia gastronómica.

Así lo ha señalado el director del congreso, Benjamín Lana, durante la presentación del evento, en la que ha subrayado que el lema de este año, 'El cliente toma el mando', refleja este cambio de paradigma que plantea un "reto" para el sector: buscar el equilibrio entre la creatividad del chef y la libertad del comensal.

"Son clientes informados y críticos, con mucho conocimiento previo gracias a las redes sociales", ha apuntado Lana. En este escenario, Madrid Fusión estrenará 'Madrid Fusión Experience', un nuevo espacio orientado a la participación directa del público, con una zona de catas para más de 150 personas, pensada para que los visitantes puedan degustar y no solo observar.

Tras superar los 26.000 visitantes en la pasada edición, Madrid Fusión afronta este año su edición más internacional, con cocineros de Europa, Asia y América, con representación de países como Italia, Países Bajos, Francia, Brasil, Hong Kong, Japón, Singapur, México, Perú, Portugal, Filipinas, Dubái y Estados Unidos. En este sentido, el director ha desvelado que el objetivo es incorporar Oceanía en futuras ediciones.

Junto a esta apertura internacional, Madrid Fusión también ha renovado el cartel nacional, con nuevas caras de cocineros y cocineras españoles en los distintos escenarios del congreso. Entre otros, estarán Quique Dacosta, Dabiz Muñoz, Borja Marrero, Ricard Camarena, Ferran Adrià, Coco Montes, Joan Roca o Jesús Camacho.

SEIS ESCENARIOS Y ARAGÓN COMO REGIÓN INVITADA

En total, el congreso contará con seis escenarios de forma simultánea durante los tres días y seguirá impulsando sus distintos espacios, como The Wine Edition - Wine From Spain, con una nueva dirección y una mayor conexión entre vino y cocina; Madrid Fusión Pastry, dedicado al mundo dulce, el pan y el chocolate; Dreams, consolidado como un espacio de reflexión sobre el futuro del sector; y Hub 360º.

Durante los tres días en los que se desarrolla la cumbre gastronómica se abordarán cuestiones como los nuevos modelos de negocio, la innovación en los ecosistemas gastronómicos, la gastronomía en tiempos de cambio climático o el valor de la sala en la salud humana, con la participación de referentes científicos y del sector.

La edición de este año contará con Aragón como región invitada, a través de Aragón Sabor de Verdad, y con Río de Janeiro como destino internacional invitado.

En el apartado de premios, Lana ha avanzado algunos de los galardones que se entregarán durante el congreso. El Best Chef of the Year in Europe Award recaerá por primera vez en un cocinero español, Albert Adrià, mientras que el Premio Madrid Fusión Alimentos de España a la Defensa del Producto será para José Gordón, al frente de Bodega El Capricho.